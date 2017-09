Opposé à Thompson pour cette 5e et ultime rencontre de cette demi-finale de Coupe Davis face à l'Australie, Steve Darcis a parfaitement lancé son match.

Après avoir breaké l'Australien dès le premier jeu, le Shark a préservé son avantage grâce à ses nombreuses variations qui ont gêné le 70e joueur mondial.

La Belgique est désormais à deux sets d'une finale historique contre la France!

Hewitt change ses plans pour la rencontre décisive

Lleyton Hewitt a changé d'avis avant le 5e match décisif de la demi-finale de la Coupe Davis dimanche au Palais 12 de Brussels Expo. John Millman, qui devait initialement affronter Steve Darcis (ATP 77), est remplacé par Jordan Thompson, 70e joueur mondial. Le pays vainqueur se qualifiera pour la finale de la compétition. L'Australien de 23 ans a gagné le double samedi en compagnie de John Peers alors que Darcis a perdu sa rencontre face à Nick Kyrgios après cinq sets vendredi.

Après la victoire en quatre sets de David Goffin contre Nick Kyrgios dimanche en début d'après-midi, Belges et Australiens vont se disputer le droit d'aller en finale.

Steve Darcis pourrait une nouvelle fois endosser le costume du héros. En cas de victoire contre Thompson, ce serait la cinquième victoire du Liégeois de 33 ans lors d'un cinquième match d'une rencontre de Coupe Davis. A noter que les deux joueurs se sont affrontés une fois auparavant sur le circuit, au premier tour de l'US Open 2016. Darcis l'avait emporté en cinq sets.

Lors de la dernière rencontre entre Australiens et Belges, pour le compte des barrages du groupe mondial en 2010, c'était déjà 'Mister Coupe Davis' qui avait donné le point de la victoire à la Belgique.

Goffin a sorti une grosse prestation face à Kyrgios

Au terme d'un match très disputé, le Liégeois est parvenu à vaincre le jeune Australien.

Le Belge a souffert dès l'entame de match face à la puissance du géant australien. Au final, Goffin a sauvé pas moins de 7 balles de break sans s'offrir la moindre de possibilité sur l'engagement de Kyrgios.

Mais le Belge n'a pas baissé les bras, bien au contraire. Sur sa première balle de break du match dans le premier jeu du deuxième set, Goffin s'est emparé du service de Kyrgios.

Il a ensuite conservé son avantage pour s'emparer de la deuxième manche et revenir à un set partout sous les yeux de Kim Clijsters notamment et les applaudissement d'un public chauffé à blanc.

Et dans la troisième manche, le Belge a continué sa montée en puissance en trouvant une fois de plus la parade sur l'engagement de Kyrgios et en s'offrant même des balles de double break.

Avec un revers parallèle qui fait des ravages et un service précis et efficace, le Belge a repris l'avantage dans ce match. Et au terme d'un dernier set maîtrisé et faisant preuve d'une sérénité implacable, Goffin s'est imposé avec autorité sur un nouveau 6-4.

Darcis disputera donc le 5e match décisif face à Thompson en vue de s'offrir une nouvelle finale en Coupe Davis face à la France qui a vaincu la Serbie.

NOTRE DIRECT COMMENTE