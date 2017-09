David Goffin, 12e joueur mondial, est le fer de lance de l'équipe belge pour la demi-finale de la Coupe Davis, jouée de vendredi à dimanche au Palais 12 de Brussels Expo.

Malheureusement, le Liégeois de 26 ans est en délicatesse avec son genou gauche. "J'espère aborder le weekend sans aucune gêne", a-t-il raconté mardi en conférence de presse.

"Je me suis entraîné lundi pour la première fois depuis mon retour de l'US Open. Ma blessure évolue petit à petit", a expliqué Goffin, N.1 belge. "Je suis en contact permanent avec le staff médical afin de me soigner le plus rapidement possible. Pour l'instant, je ressens encore une douleur quand je joue mais j'ai encore deux jours pour être à 100%."

Du côté de l'Australie, le capitaine Lleyton Hewitt a sélectionné Jordan Thompson (ATP 70), Thanasi Kokkinakis (ATP 213), le joueur de double John Peers, mais aussi et surtout Nick Kyrgios (ATP 20). "C'est un adversaire redoutable", a prévenu Goffin. "Il sera très motivé à l'idée de briller sur terre battue, lui qui joue un tennis imprévisible. Je devrai me concentrer sur mon jeu et profiter de ses baisses de régime."

Johan Van Herck a aussi retenu Steve Darcis (ATP 77), Ruben Bemelmans (ATP 92) et Arthur De Greef (ATP 147), qui remplace Joris De Loore (ATP 220), blessé.

Selon la formule traditionnelle, deux simples sont prévus vendredi, le double samedi et de nouveau deux simples dimanche. La Belgique, qui avait le choix de la surface, a opté pour la terre battue.

L'autre demi-finale verra la France défier la Serbie à Lille, également sur terre battue.