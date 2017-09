David Goffin a perdu le premier set face à l'Australien John Millman (6-7). Le Belge s'est incliné dans le tie-break. Dans une deuxième manche tout aussi disputée, David a pris le dessus en l'emportant 6-4.





Toute la Belgique compte sur Goffin

Ouf, il sera bien présent ! Malgré une petite gêne au genou gauche, David Goffin a définitivement répondu présent à l’appel de cette demi-finale de Coupe Davis face à l’Australie.

"Grâce aux soins prodigués par tout le staff médical, mon état physique s’est nettement amélioré. Je me suis entraîné normalement ces deux derniers jours. Mes sensations sur le court sont bonnes. Le mal a disparu. Je suis content de mon niveau et prêt à relever le challenge", explique le joueur liégeois.

En début de semaine, David n’était pas au mieux. De son propre aveu, son genou le handicapait.

"Mais le travail de l’ostéo, du kiné et du médecin a rapidement porté ses fruits. Dès mercredi, j’ai dit au capitaine que j’étais disponible pour l’équipe. Je ne ressens désormais quasiment plus de douleur lors de mes déplacements. Et, ce vendredi, j’espère être à 100 %…."

L e Docteur Joris, qui a supervisé les traitements, évoque le travail de toute son équipe. "Depuis dimanche, David a été chouchouté à raison de minimum quatre heures de massages et de soins par jour. L’évolution a été évidente. Aujourd’hui, il est à la fois bien dans son corps et dans sa tête. C’est d’ailleurs lui - et lui seul - qui a pris la décision de jouer. Et, sincèrement, je suis plutôt optimiste. Je le trouve très volontaire, très décidé, comme s’il avait évacué les dernières inquiétudes. Je ne suis même pas sûr qu’il devra prendre un anti-inflammatoire avant le match. Après, bien sûr, il faudra voir ses réactions sur le terrain et tirer les leçons de son premier match…"

Goffin défiera, ce vendredi, dans la rencontre d’ouverture, l’Australien John Millman, la surprise du capitaine Lleyton Hewitt. "Je n’ai jamais joué contre lui. Mais c’est un joueur complet, très solide, très physique, qui joue en cadence. Ce ne sera pas un match facile. Il vient d’atteindre le troisième tour à l’US Open. Il est donc forcément en grande forme. Je vais essayer de le faire sortir de son schéma de jeu habituel, de le faire bouger, de l’ennuyer en variant les coups et les effets…", explique posément le n°1 belge.

Ce dernier s’appuiera, pour l’occasion, sur un atout essentiel : la terre battue qui tapisse le court du Palais 12 du Heysel. Il a, d’évidence, bien plus d’expérience sur cette surface que son adversaire. "C’est une brique pilée lente et lourde. C’est un atout car les Australiens ne sont évidemment pas fort habitués à ce genre de revêtement. À nous d’en profiter…"

David a retrouvé le sourire et la confiance. Ses derniers entraînements l’ont définitivement rassuré sur son état. C’est essentiel car chacun sait que le protégé de Thierry Van Cleemput a besoin de se sentir bien pour performer au plus haut niveau. Qu’on se le dise : David est prêt. Goliath Kyrgios et ses camarades peuvent trembler…





Le programme des demies

BELGIQUE - AUSTRALIE



DAVID GOFFIN - John Millman (Aus) suivi de STEVE DARCIS - Nick Kyrgios (Aus).ARTHUR DE GREEF/RUBEN BEMELMANS - Jordan Peers/Jordan Thompson (Aus).DAVID GOFFIN - Nick Kyrgios (Aus) suivi de STEVE DARCIS - John Millman (Aus) (les compositions des deux dernières sont encore susceptibles d’évoluer).

FRANCE - SERBIE

Lucas Pouille (Fra) - Dusan Lajovic (Ser) suivi de Jo-Wilfried Tsonga-Laslo Djere (Ser).Herbert-Mahut (Fra-)-Krajinovic-Zimonjic (Ser).Tsonga (Fra) -Lajovic (Ser) suivi de Pouille (Fra)-Djere (Ser).

Le roi Philippe sera là



Le Palais 12 du Heysel devrait afficher quasiment complet durant les trois jours. Hier, il ne restait qu’un millier de tickets à vendre, essentiellement pour le samedi. Même le roi Philippe a prévu, en voisin, d’assister au premier simple de ce vendredi. Pour l’occasion, il passera ainsi d’un palais à un autre !