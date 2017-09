Dans le cadre le demi-finale de Coupe Davis disputée ce week-end au Palais 12, les simples de vendredi opposeront David Goffin (ATP 12) à John Millman (ATP 185) et Steve Darcis (ATP 77) à Nick Kyrgios (ATP 20).

Le tirage au sort a eu lieu ce jeudi midi à l'hôtel de ville de Bruxelles. Samedi, le double verra s'affronter la paire composée de Ruben Bemelmans et Arthur De Greef à John Peers (2e joueur mondial en double) et Jordan Thompson.

John Millman a finalement pris la place de Thanasi Kokkinakis dans la sélection de Lleyton Hewitt.

Dans l'autre demi-finale entre la France et la Serbie, à Lille, les simples de vendredi mettront aux prises Pouille et Lajovic, puis Tsonga et Djere.