Au terme d'un match très disputé, le Liégeois est parvenu à vaincre le jeune Australien.

Le Belge a souffert dès l'entame de match face à la puissance du géant australien. Au final, Goffin a sauvé pas moins de 7 balles de break sans s'offrir la moindre de possibilité sur l'engagement de Kyrgios.

Mais le Belge n'a pas baissé les bras, bien au contraire. Sur sa première balle de break du match dans le premier jeu du deuxième set, Goffin s'est emparé du service de Kyrgios.

Il a ensuite conservé son avantage pour s'emparer de la deuxième manche et revenir à un set partout sous les yeux de Kim Clijsters notamment et les applaudissement d'un public chauffé à blanc.

Et dans la troisième manche, le Belge a continué sa montée en puissance en trouvant une fois de plus la parade sur l'engagement de Kyrgios et en s'offrant même des balles de double break.

Avec un revers parallèle qui fait des ravages et un service précis et efficace, le Belge a repris l'avantage dans ce match. Et au terme d'un dernier set maîtrisé et faisant preuve d'une sérénité implacable, Goffin s'est imposé avec autorité sur un nouveau 6-4.

Darcis disputera donc le 5e match décisif face à Thompson en vue de s'offrir une nouvelle finale en Coupe Davis face à la France qui a vaincu la Serbie.





NOTRE DIRECT COMMENTE