Le public bruxellois répond largement présent pour cette demi-finale. Le Palais 12 sera sold out (8200 spectateurs) ce dimanche pour les deux simples décisifs. Et même samedi, pour le double, il affichait quasiment complet. Un peu comme si les exploits des Diables Rouges du tennis faisaient désormais partie de l’agenda du grand public. Il est loin le temps où les rencontres de Coupe Davis se disputaient dans une ambiance de grand-messe, silencieuse et respectueuse.

Aujourd’hui, l’atmosphère autour des courts ressemble à celle des stades de foot. Avec tambours et trompettes, le supporter ne cesse de donner de la voix. Et il porte sur lui le même arsenal vestimentaire que pour un match de qualification pour le Mondial.

Ce samedi, dans les travées du Heysel, on croisa ainsi de nombreux spectateurs drapés dans un maillot d’Eden Hazard ou de Romelu Lukaku. Et les cantiques n’étaient pas très éloignés de ceux qu’on entend au stade roi Baudouin voisin. Le kop belge de Coupe Davis, baptisé LesDavis’et, est d’ailleurs devenu une référence internationale. Sa chorale s’entraîne tout au long de l’année.

Et au fil des exploits de David & Co, elle a étoffé un répertoire qui peut, largement, tenir cinq sets. Sur fond de olas et de olé. Ce n’est pas un hasard si les joueurs belges ne tarissent pas d’éloges à l’égard de leurs supporters, fidèles, enthousiastes et, surtout, sympathiques. N’y cherchez pas le moindre hooligan. Comme quoi, il y a toujours quelques différences avec le foot…





