Coupe Davis: Joris De Loore bat Thomaz Bellucci, la Belgique bat le Brésil 4-0

Tennis

La Belgique a battu le Brésil 4-0 en barrages du groupe mondial de Coupe Davis, à la suite de la victoire 6-3, 6-7 (4/7), 6-2 en 1 heure et 53 minutes de Joris De Loore (ATP 190) sur Thomaz Bellucci (ATP 79) dans le 4e match, dimanche après-midi à la Sleuyter Arena d'Ostende. Ce 4e match était sans enjeu, la Belgique ayant assuré son maintien dans le groupe mondial après la victoire de Joris De Loore et Ruben Bemelmans sur Marcelo Melo et Bruno Soares samedi.

Leur défaite actée, les Brésiliens avaient renoncé dimanche matin à jouer les deux derniers simples, alors que le règlement stipule que les matches dénués d'enjeu doivent tout de même être disputés, en deux sets gagnants au lieu de trois.

Thomaz Bellucci est le seul joueur brésilien à avoir sorti sa raquette dimanche, les trois autres ayant déclaré forfait "pour raisons médicales".

La journée de dimanche se terminera donc par un match de gala, un double entre les quatre joueurs belges, disputé en un set.

La Belgique a validé son maintien dans le groupe mondial en menant 3-0 samedi grâce à la victoire de Joris De Loore et Ruben Bemelmans qui se sont imposés 3-6, 7-6 (7/5), 4-6, 6-4 et 6-4 face à Marcelo Melo et Bruno Soares.

Vendredi, David Goffin (ATP 14) et Steve Darcis (ATP 103) avaient donné les deux premiers points à la Belgique. Le numéro un belge avait battu Thiago Monteiro (ATP 101) 6-2, 6-2 et 6-0. Steve Darcis avait pour sa part dominé le numéro un brésilien Thomaz Bellucci (ATP 79) 6-7 (5/7), 6-1, 6-3, 6-3.

Le premier tour du groupe mondial de la Coupe Davis 2017, dont le tirage aura lieu jeudi, se déroulera en mars.