Coupe Davis: la Belgique reste dans le groupe mondial après la victoire surprise en double

Tennis

Ruben Bemelmans et Joris De Loore ont créé la grosse surprise en battant en double l'une des meilleures paires au monde, offrant à la Belgique un troisième point, décisif, dans son duel face au Brésil en barrage pour le groupe mondial, samedi à la Sleuyter Arena d'Ostende.

Ruben Bemelmans et Joris De Loore ont en effet battu Marcelo Melo et Bruno Soares, respectivement 3e et 5e joueur de double au monde, en cinq sets 3-6, 7-6 (7/5), 4-6, 6-4 et 6-4, au bout de 3 heures et 22 minutes de jeu.

Bruno Soares avait remporté l'US Open en double la semaine dernière.

Vendredi, la Belgique menait déjà 2 à 0 grâce à David Goffin (ATP 14), victorieux de Thiago Monteiro (ATP 101) 6-2, 6-2, 6-0 et grâce à Steve Darcis (ATP 103) tombeur de Thomaz Belluci (ATP 79) 6-7 (5/7), 6-1, 6-3, 6-3.

Finaliste en 2015, et battue au premier tour du groupe mondial en mars par la Croatie à Liège, la Belgique jouera bien de nouveau en 2017 dans un groupe mondial qu'elle n'a plus quitté depuis 2012.