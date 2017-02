En arrivant en Allemagne sans David Goffin, la Belgique avait un premier objectif : préserver le suspense des matches du dimanche en remportant au moins une rencontre le vendredi. C’est chose faite grâce à un Steve Darcis à nouveau phénoménal face à Philipp Kohlschreiber.

On espérait que cette victoire mettrait de la pression sur Alexander Zverev, inexpérimenté dans cette compétition si particulière qu’est la Coupe Davis, mais l’espoir du tennis allemand a démontré qu’il était de l’étoffe des champions en prenant d’emblée Arthur De Greef à la gorge et en ne relâchant jamais son étreinte. Bilan : 3-0 et pas un seul break concédé au Belge.

Si elle veut conserver une petite chance de franchir le premier tour du groupe mondial, la Belgique est pratiquement condamnée à remporter le double ce samedi. Un double où on attend de la paire Bemelmans/De Loore qu’elle confirme le match livré face aux Brésiliens Soares et Melo (5e paire mondiale) en septembre à Ostende. Les encouragements des 69 Davis Belgian Tennis Fans présents à Francfort ne seront certainement pas de trop.

Struff a passé la journée au lit

Vendredi, par moments , ils ont fait même bien plus de bruit que les 5 000 Allemands. Au point que nos confrères ont demandé à Michael Kohlmann s’il n’était pas déçu par le manque d’ambiance. Un Michael Kohlmann qui se demande encore s’il pourra aligner la paire de double prévue au départ car Jan-Lennard Struff est malade.

"Il a passé l’après-midi de jeudi et toute la journée de vendredi dans son lit", dit le capitaine allemand. "Les dernières nouvelles que j’ai eues faisaient état d’une amélioration mais il faudra voir comment il a passé la nuit." Si Struff devait déclarer forfait, on pourrait avoir un double allemand composé des frères Zverev. "On m’a déjà posé 35 fois la question cette semaine", dit Alexander. "Mais ce n’est pas le plus important : nous devons gagner ce double face à une paire belge très forte."





Van Herck a su remotiver Darcis

Avant de monter sur le terrain pour battre Kohlschreiber, Steve Darcis a regardé plusieurs fois en direction de la tribune pour apercevoir sa petite fille Camille, venue le supporter avec sa mère, Lauranne.

"Je ne sais pas si elle commence à comprendre car quand je la regardais pendant le match, elle jouait avec sa tablette, sourit-il. Mais ce qui est sûr, c’est qu’elle parlait depuis le début de la semaine de ce déplacement à Francfort."

Là où personne ne l’attendait

Mec sensible, Steve Darcis est évidemment toujours très attentif à ces signaux. C’est là qu’il puise la force de se battre quand tout va mal, comme à partir du début du deuxième set jusqu’au milieu du quatrième. Il l’a redit en français à ceux qui le connaissent déjà mais l’a aussi appris aux journalistes allemands qui n’imaginaient pas qu’il puisse revenir dans ce match. "C’est un honneur de jouer pour mon pays. Vous avez vu ce public, ce staff, ces équipiers, ce capitaine ? J’ai eu des moments très difficiles, Kohlschreiber a mal commencé le match mais c’est un grand joueur, très expérimenté, capable d’attaquer. Il m’a bousculé et j’étais mal, d’autant qu’on jouait vraiment avec des balles de m…, très difficiles à contrôler. Ce qui explique sans doute qu’aucun des deux joueurs n’a livré son meilleur match. Je suis d’autant plus content d’avoir trouvé les réponses, même s’il a fallu que Johan me remont les bretelles plusieurs fois. A chaque changement de côté, il m’a dit que je n’avais pas le droit d’abandonner."

Même dans la manche décisive, il était mené 3-0, 0-30. "Là, la donne avait tout de même changé : je trouvais que je n’étais pas bien payé car je faisais à nouveau jeu égal. Mais je commençais à avoir des crampes au service. J’ai donc moins appuyé sur les jambes et, curieusement, ça m’a permis de me relâcher et de revenir pour arracher une de mes plus belles victoires en Coupe Davis."

Mais Steve Darcis connaît suffisamment la compétition pour savoir que tout est relatif. "Ce n’est jamais qu’un point : si nous sommes battus dimanche, ça n’aura pas servi à grand-chose. Il faut encore deux victoires comme celle-là pour que tout soit vraiment bien."





"Steve s’énervait pour des choses inutiles"

Johan Van Herck aurait signé à deux mains pour un résultat nul à l’issue de la première journée en Allemagne. Le capitaine reconnaît que, pour la première fois, il a dû aller rechercher Steve Darcis très loin moralement. "Aux deuxième et troisième sets, son attitude était beaucoup trop négative, il s’énervait pour des choses inutiles et j’ai dû lui dire de canaliser son énergie sur les points à venir, pas sur les points passés."