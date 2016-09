David Goffin à propos de la Coupe Davis: "J'ai une revanche à prendre sur Bellucci"

Tennis

"J'ai une revanche à prendre sur (Tomaz) Bellucci", a déclaré mardi David Goffin, à trois jours du début des barrages pour le groupe mondial de Coupe Davis face au Brésil, à la Sleuyter Arena d'Ostende. Le Liégeois avait en effet été battu par le Brésilien au 3e tour du tournoi olympique à Rio le mois dernier.

"Le contexte à Rio était très particulier avec un public à fond pour lui et à fond contre moi. Ici, le contexte sera différent et cela va changer", a prévenu David Goffin, toujours 14e mondial. "J'ai déjà battu Bellucci dans le passé et je vais me baser sur ce que j'ai déjà bien fait contre lui."

Le numéro un belge en simple est également revenu sur sa défaite lors du 1er tour de l'US Open. "C'était une déception. J'ai pris quelques jours de repos avant de reprendre l'entraînement. Je viens ici avec beaucoup de motivation. Je me sens bien et espère reproduire cela en match dès ce week-end. New York est derrière moi", a-t-il affirmé. "J'ai également besoin de retrouver des matches et de repartir de l'avant. C'est pourquoi j'ai décidé de suivre un gros programme pour la fin de la saison. J'ai envie de retrouver le rythme et d'avoir plus de matches dans les jambes."