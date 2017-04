David Goffin a été éliminé jeudi en 8e de finale du tournoi ATP de Barcelone, épreuve sur terre battue dotée de 2.324.905 euros. Le Liégeois, 10e mondial et 5e tête de série, s'est incliné en trois sets 6-7 (7/9), 6-3, 6-4 en 2 heures et 34 minutes face au Russe Karen Khachanov, 56e joueur mondial.

C'était le second duel entre Goffin, 26 ans, et Khachanov, 20 ans. Le numéro un belge avait gagné le premier 6-4, 3-6, 6-3 au Masters 1000 d'Indian Wells cette année. En quarts de finale, Khachanov affrontera le vainqueur du match entre le Français Benoit Paire (ATP 49) et l'Argentin Horacio Zeballos (ATP 84). Goffin n'avait plus disputé le tournoi de Barcelone depuis 2012.

Alors 109e mondial, il avait dû s'extraire des qualifications et avait été éliminé au 1er tour par l'Espagnol Pablo Andujar. Le Liégeois doit encore monter sur le court jeudi soir pour jouer en double. Associé au Français Pierre-Hugues Herbet, Goffin affronte l'Allemand Philipp Petzschner et l'Autrichien Alexander Peya en quarts de finale (2e tour) du double.