David Goffin a décidé de ne pas participer au duel de Coupe Davis Allemagne-Belgique du 3 au 5 février. Arthur De Greef (ATP 142) rejoindra l’équipe.

Le chef de file argumentait son choix.

David Goffin : "La compétition de Coupe Davis est, avec les 4 grands chelems, une des plus belles compétitions dans notre sport. A chaque fois, je me réjouis de défendre les couleurs de notre pays avec les autres joueurs et le staff.

La décision de me retirer pour la rencontre qui arrive n’a pas été facile. Mais je dois tenir compte de mon corps et prendre le repos nécessaire en fonction du reste de la saison qui sera encore très longue. Je veux remercier l’équipe pour leur compréhension et leur souhaiter plein succès.

Je crois qu’ils pourront créer la surprise, tout comme nous l’avons souvent fait dans le passé. Je serai leur plus fervent supporter et me réjouis de faire à nouveau partie de l’équipe une prochaine fois."

Johan Van Herck ne cachait pas sa déception. "Nous sommes bien sûr déçus que David ne soit pas là. Avec lui, nous perdons un énorme atout pour ramener 2 points importants. Cependant, je voudrais souligner que moi, les joueurs et le staff respectons sa décision. Nous connaissons David comme un vrai joueur d’équipe, tant sur qu’à côté du terrain. C’est pour lui, sans aucun doute, une décision très difficile. Heureusement, je peux à nouveau compter sur Steve, qui a déjà souvent créé la surprise en Coupe Davis, et qui motivera le reste de l’équipe. Ruben, Joris et Arthur ne veulent rien de mieux que de se dépasser et vaincre les Allemands. Même sans David, nous allons nous battre pour le quart de finale jusqu’à ce que la dernière balle soit frappée."