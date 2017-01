David Goffin (N.4) s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de tennis de Doha, épreuve ATP sur surface dure dotée de 1.237.190 dollars, lundi. Il y rencontrera l'Espagnol Fernando Verdasco.

Le Liégeois, 4e tête de série et 11e joueur du monde, a battu au premier tour le Néerlandais Robin Haase, 29 ans, 59e au classement ATP, en deux sets 7-6 (7/4) et 6-2 en 1 heure et 29 minutes de match.

Au deuxième tour, David Goffin, 26 ans, sera opposé à l'Espagnol Fernando Verdasco (ATP 42), 33 ans, vainqueur de son côté du Canadien Vasil Pospisil (ATP 133), 26 ans également, issu des qualifications, 7-5 et 6-0 en 1 heure et 15 minutes de jeu.

David Goffin et Fernando Verdasco en sont à deux partout dans leurs confrontations sur le circuit. L'Espagnol a remporté leur deux premiers duels en 2013, à l'Open d'Australie (6-3, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4) et à Madrid (7-6 (7/2), 6-2). Le numéro 1 belge a rétabli la balance ensuite en s'imposant à Cincinnati en 2015 (6-4, 7-6 (7/4)) et à Monte Carlo l'an dernier (7-6 (7/2), 2-6, 7-6 (7/1)).