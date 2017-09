Fabio Fognini, 26e joueur mondial, a été exclu du tournoi de double de l'US Open après des insultes sexistes proférées à l'encontre de l'arbitre, a annoncé vendredi le conseil d'administration des tournois du Grand Chelem. Ces faits ont eu lieu lors de son premier tour de simple disputé mercredi.

"Fabio Fognini a été suspendu à titre provisoire de l'US Open pour déterminer s'il a commis une offense majeure durant son match du 1er tour", a indiqué le "Board" dans un communiqué.

Opposé à son compatriote, Stefano Travaglia, Fognini s'en est violemment pris à l'arbitre de chaise de la rencontre, la Suédoise Louise Engzell. Fognini s'est plaint de décisions arbitrales dans des termes inadmissibles : "troia" et "bocchinara", deux insultes vulgaires que l’on pourrait traduire en français par "truie" et "suceuse de b…".

Fognini a perdu la rencontre face à son compatriote 6/4 1/6 3/6 6/0. S'il a bien serré la main de son adversaire, cela n'a pas été le cas de l'arbitre.

En conférence de presse, l'Italien avait présenté de timides excuses en minimisant son comportement. "Je voudrais tout d’abord m’excuser auprès des fans et l’arbitre pour ce qui est arrivé aujourd’hui. Ça a simplement été une journée extrêmement négative, mais cela n’excuse pas mon comportement pendant le match (…) J’ai fait une erreur. En fin de compte, il ne s’agit que d’un match de tennis."

Ce samedi, les organisateurs du tournoi ont publié un communiqué expliquant que Fognini était exclu du tableau de double, seule catégorie dans laquelle il était encore en course. Associé en double avec son compatriote Simone Bolleli, Fognini ne jouera donc pas le huitième de finale pour lequel il s'était qualifié.

Pour ce comportement, Fognini a déjà écopé d'une amende de 24.000 euros mais la sanction définitive pourrait être plus lourde. Cette sanction est en effet "provisoire", précise le Board, ce qui veut dire qu'une autre sanction plus lourde pourrait intervenir. Fognini peut s'attendre à une lourde sanction financière et à une suspension de plusieurs semaines.