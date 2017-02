Pour se retrouver dans le Groupe mondial II, la Belgique avait remporté son match de barrage en Serbie en avril. Depuis, l’équipe belge de Fed Cup a accueilli deux nouvelles joueuses (Elise Mertens et Maryna Zanevska) et une nouvelle capitaine Dominique Monami. Ce week-end, la Belgique tentera de consolider dans la sala Polivalenta de Bucarest sa place dans le Top 16 mondial. Face à la Roumanie de Begu (WTA 29), Niculescu (36), Cirstea (62) et Tig (106), la Belgique ne part pas favorite, mais avec Wickmayer (60), Flipkens (74), Mertens (83) et Zanevska (123), les protégées de la Verviétoise ne manquent pas de moyens. "Il ne faut pas oublier que le groupe mondial des messieurs comprend 16 nations. Chez les dames, il n’y a que 8 pays dans le groupe mondial 1. Donc, nous faisons partie du Top 16comme les messieurs", précise l’ancienne 9e joueuse mondiale.





Dominique Monami, comment se déroule la semaine de préparation en vue du duel de ce week-end ?

Nous sommes arrivées lundi à Bucarest. Lundi et mardi, nous avons pu nous entraîner normalement. Nous sommes en pleine tempête de neige. Il fait froid. La salle, elle mélange un côté vieillot et moderne. Les fauteuils (4 000 places) sont en velours. Le bâtiment a son charme. Le plus important reste le terrain qui est mi-lent, mi-rapide.





Les troubles politiques qui frappent Bucarest ont-ils un impact sur votre préparation?

"Nous n’avons pas vraiment de problème avec les manifestations. Nous ne craignons rien. L’ITF nous tient au courant de l’évolution."(...)