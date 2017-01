Roger Federer, 35 ans, est devenu le joueur le plus âgé à disputer une finale en Grand Chelem depuis 43 ans.

Le temps a usé son organisme au point qu’il est passé sur le billard en 2016. Ce pas de côté s’est transformé en nouveau coup de génie.

"En traînant des problèmes physiques en permanence, je ne pouvais plus battre des joueurs du Top 10, analyse-t-il. Tu peux les accrocher, peut-être gagner un de ces matches, mais pas enchaîner."

A Melbourne, il a réussi à enchaîner. Son parcours était diabolique avec Berdych, Nishikori ou encore Wawrinka. Ce renouveau est à mettre sur le compte de l’aspect physique. "Je suis super heureux d’avoir réussi à gagner deux matches en cinq sets", a-t-il souligné.

A mi-chemin entre la trentaine et la quarantaine, le Bâlois risque de payer cette surcharge d’efforts. "J’ai ressenti une raideur dans la jambe tout au long du match. Je ne pense pas que cela aura un impact pour dimanche."

Roger fait encore déplacer les foules

Impact ou non, Fedex n’en a cure. Il est prêt à puiser très loin dans ses réserves. "Je laisserai toute l’énergie que j’ai ici en Australie. Je laisserai tout sur le court et tant pis si je ne peux pas marcher pendant cinq mois. Après, je me reposerai…" (rires).

Psychologiquement, il est longtemps monté sur le terrain avec une longueur d’avance sur ses rivaux qui lui montraient trop de respect. Ces dernières années, le fossé s’est rebouché entre le Top 10 et lui. Si les joueurs ont appris à ne plus l’idolâtrer, les spectateurs n’ont pas suivi le même mouvement.

Federer, c’est une machine à audience. Chacune de ses sorties est un événement pluriel. A Dubai, son entraînement sur Périscope avait réuni 800 000 vues. A Perth, une séance amassait jusqu’à 6 000 personnes. Lors de la Hopman Cup, les tribunes étaient noires de monde (plus de 13 000 personnes) alors qu’il ne s’agissait que d’exhibition. Le phénomène fascine toujours aux quatre coins du monde. Quand Rodgeur dégaine sa raquette, il se passe toujours quelque chose. Que nous réservera-t-il pour ce dimanche ?