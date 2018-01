Révélation du tournoi masculin, le Sud-Coréen Hyeon Chung (ATP 58) a abandonné vendredi en demi-finale de l'Open d'Australie de tennis, vendredi soir à Melbourne. Il était mené par le Suisse Roger Federer (ATP 2/N.2) 6-1 et 5-2 après 1h03 de jeu au moment de son abandon. Hyeon Chung, tombeur notamment d'Alexander Zverev (ATP 4) et Novak Djokovic (ATP 14), s'est fait soigner pour des ampoules au pied gauche à 6-1 et 4-1. Il a encore joué deux jeux avant de renoncer.

Auparavant, le match inédit avait été à sens unique. Federer va disputer sa 7e finale à Melbourne. Tenant du titre, il peut y remporter un 6e titre après 2004, 2006, 2007, 2010 et 2017. Il vise aussi un 20e titre du Grand Chelem à l'occasion de sa 30e finale.

Pour cela il lui faudra battre en finale le Croate Marin Cilic (ATP 6) dimanche dans une revanche de la dernière finale de Wimbledon. Federer s'était très aisément imposé en trois sets 6-3, 6-1, 6-4.

Federer mène 8 à 1 dans ses duels face à Cilic. Le Croate n'a gagné qu'en demi-finale de l'US Open 2014 avant de remporter son seul titre du Grand Chelem.