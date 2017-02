Tennis Ekaterina Bychkova, ancienne joueuse de tennis, a balancé de nombreux ragots sur le monde de la petite balle jaune.

L'ancienne joueuse russe a donné une interview sulfureuse pour la version russe d'Eurosport. Elle a dévoilé les coulisses du tennis en long et en large en balançant certaines histoires sur ses anciens collègues !

"Il y a beaucoup de filles qui aiment les filles dans le monde du tennis", a raconté Bychkova. "Rennae Stubbs, Lisa Raymond, Eleni Daniilidou, Francesca Schiavone, Brintney Larson, Casey Dellacqua, qui a un enfant, ou Carla Suarez Navarro.. Je dirais que 10% sont lesbiennes. On les remarque dans le vestiaire, et ça m'énerve, parce qu'elles ne font que te regarder. Je me fiche de qui couche avec qui, mais quand on est ensemble, laissez-moi tranquille! Ne me touchez pas, ne me regardez pas et ne vous mêlez pas de mes affaires!"



Elle s'en prend ensuite aux joueurs Ferrer et Wawrinka. "David Ferrer fumait au moins un paquet de cigarettes par jour. Quant à Stan Wawrinka, il est de toutes les fêtes. Je ne sais pas comment il fait pour jouer le lendemain. Il y a beaucoup d'aventures qui circulent sur ses aventures pendant le dernier tournoi de Saint-Pétersbourg. Pourtant, il était avec sa compagne Donna Vekic (joueuse croate, classée 84e à la WTA)", détaille-t-elle avant de parler de nos compatriotes."Certains joueurs belges, eux, fument et boivent."

Enfin, Bychkova avoue aussi qu'une adversaire lui a demandé de truquer un match. Elle n'a pas donné plus de détails sur le lieu, la date et la personne qui lui a fait cette proposition.