Entre deux joueuses traumatisées par les échecs en Grand Chelem, cette finale devrait se jouer sur la solidité mentale. La Roumaine a perdu deux finales en Grand Chelem à Roland-Garros en 2014 et 2017, et la Danoise a aussi vu sa chance s’envoler à deux reprises à l’US Open en 2009 et 2014. Les cicatrices d’Halep sont plus récentes et elle reste surtout sur un match raté à Paris la saison passée face à la fougue de Jelena Ostapenko. Wozniacki a pour elle de s’être imposée au Masters à Singapour et d’être dans un état d’esprit plus décontracté alors qu’elle est de plus en plus proche de raccrocher la raquette.

L’époque où elle vivait mal d’être la n°1 mondiale sans Majeur semble révolue. "J’ai toujours cru en moi, toujours cru que si je n’étais plus blessée, j’avais le jeu pour ces grands tournois. Je me suis toujours relevée."

Halep, elle, est en plein dans cette période du "n° 1, oui mais…". Ses nerfs ont tellement tremblé la saison passée qu’elle a un peu perdu le respect du vestiaire, certaines n’hésitant pas à dire qu’elle ne méritait pas la place de n° 1 mondiale. À Melbourne, elle joue sans sponsor après avoir claqué la porte d’Adidas qui refusait d’augmenter le montant du chèque. Perdre ce match signifierait aussi perdre sa place de n° 1 mondiale.

La protégée de Darren Cahill a cependant développé le meilleur jeu des deux, malgré une cheville tordue dont elle a beaucoup parlé sans pour autant sembler gênée du tout pendant les matches. Son quart face à Angelique Kerber était un chef-d’œuvre. Elle devra développer le même jeu agressif afin de se défaire de la défense de Wozniacki. Titrée à Shenzhen, elle en est à 11 victoires de suite, de quoi lui donner suffisamment de confiance pour compenser fatigue et tension.

"J’ai plus d’expérience, je me sens plus forte mentalement et j’espère bien le montrer pendant la finale", confiait-elle après sa demi-finale.

Wozniacki, elle, va devoir se faire violence pour créer du jeu comme elle l’a si bien fait face à Elise Mertens. On ne va pas mentir, la Danoise n’a pas le jeu le plus fascinant : elle est solide, elle défend et contre très bien, mais ça ne fait pas rêver. Elle a corrigé ses problèmes de coup droit et a trouvé un peu plus de puissance, au service aussi, ce qui lui permet sans aucun doute de revenir dans la course pour les grands titres. Il lui faudrait en revanche beaucoup plus de panache samedi. Elle en est capable face à une joueuse qu’elle a battue quatre fois en six duels.

Martina Navratilova a bien résumé la situation : "Ce match se jouera sur la faculté d’une des deux à accepter et apprécier la pression de cette finale. À se dire que c’est là qu’elle veut être et nulle part ailleurs. Elles vont devoir aller un peu contre nature en jouant de manière agressive. Samedi, il faudra jouer pour gagner et pas pour éviter de perdre."

Notre direct: