Quatre jours après sa victoire historique contre Nick Kyrgios en demi-finale de la Coupe Davis, David Goffin retrouvait le circuit ATP jeudi soir à Metz, là où il a remporté en 2014 le second titre de sa carrière à ce jour. Le Liégeois entrait dans la compétition au 2e tour de cet Open de Moselle grâce à son statut de 2e tête de série, dû à sa 12e place au classement ATP. Opposé à l'Espagnol Nicolas Almagro (ATP 131), Goffin a souffert. Le Murcien de 32 ans, qui a occupé le 9e rang mondial, a remporté le premier set 3-6 avant de plier 6-3 et 6-3. Le match a duré 1h33. Almagro a mis a profit sa 2e balle de break pour gagner le 8e jeu du set initial (5-3). Goffin a lui converti sa première balle de break dans la 2e manche (2-0) avant de concéder sa mise en jeu dans le 5e jeu (3-2). Cela ne perturba pas notre compatriote qui reprit le large dès le jeu suivant (4-2) et obtint le droit de disputer un 3e set (6-3). David Goffin s'est rapidement rassuré dans celui-ci en s'emparant de la mise en jeu adverse dès le 3e jeu (2-1). Menant à la marque, le N.1 belge a ensuite géré la fin de rencontre pour conclure sur le service de l'Espagnol.

Il s'agissait du 6e match entre les deux hommes. Le N.1 belge a désormais équilibré le bilan en signant un 3e succès consécutif.

En quarts de finale, vendredi, David Goffin sera opposé au Français Benoît Paire, 41e mondial et 7e tête de série à Metz. Il a facilement pris la mesure de l'Espagnol Marcel Granollers (AT 135) 6-1 et 6-2. Avant ce 5e duel entre les résidents monégasque et genevois, le bilan est équilibré avec deux succès chacun. Il s'agira du premier match en salle entre les deux hommes. Goffin a toujours gagné sur surface dure face à Paire.