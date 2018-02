David Goffin a été battu par Richard Gasquet en demi-finale du tournoi ATP 250 de Montpellier. Première tête de série de l’épreuve, le Liégeois s’est incliné en trois sets (4-6, 6-0, 3-6) et 1 heure 49 de match.

La première manche fut très équilibrée et se joua sur quelques points. A 3-3, alors qu’il menait tranquillement 40-0 sur son service, le joueur belge traversa un curieux trou d’air. Gasquet en profita pour remporter cinq points consécutifs et réaliser un break improbable. Dans la foulée, le Français s’adjugea la manche 6-4.

Touché dans son orgueil, David réagit aussitôt et éleva son niveau de jeu dès le début du deuxième set. Jouant plus vite, prenant la balle plus tôt, il prit nettement l’ascendant sur un rival pris de court sur le court. Et les jeux défilèrent : six-zéro en vingt minutes à peine !

On pensait Goffin lancé sur les rails de la victoire. Mais Gasquet repartit de plus belle. Une fois encore, le Français trouva l’ouverture 3-3 à dans la troisième manche où il remonta un 40-0 pour réaliser un break décisif.

Goffin participera la semaine prochaine au tournoi ATP 500 de Rotterdam où il sera opposé, au premier tour, à Benoît Paire. Encore un Français !

"Ce match m'a complètement échappé, a-t-il réagi après le match. C'est dommage parce que je ne me suis pas senti du tout agressé, ni même en difficulté. Quand il a une petite opportunité, Gasquet est très fort et sort le coup juste. Il faut essayer de rester positif. Il y a eu de bons passages, surtout au début où il y avait eu une belle opportunité de tout de suite le breaker. (...) Ce genre de matchs, en restant positif, ne m'échapperont plus.

C'est peut-être un petit manque de concentration, ou un manque de confiance aussi. La forme revient, je me sens de mieux en mieux. (...) Je pense être sur la bonne voie."