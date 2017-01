David Goffin aborde le premier Majeur de l’année avec enthousiasme.

Comment s’est passé le tournoi de Doha ?

"J’ai été malade pendant la semaine mais sinon, cela s’est bien passé; les conditions étaient bonnes. C’était vraiment un bon Verdasco cette semaine-là, il a vraiment fait un bon match mais cela s’est joué à peu de chose : si je prends le deuxième set, cela peut tourner. Mais bon j’étais un peu malade, c’était dur de respirer. J’étais encombré, peut-être une sinusite."

Êtes-vous tout de même satisfait de votre préparation ?

"Oui, la préparation s’est bien déroulée, il n’y a pas eu de blessures donc j’ai pu m’entraîner et faire exactement ce qu’on voulait. Abu Dhabi s’est très bien passé aussi et là je termine ma préparation à Kooyong avant le début de ce tournoi du Grand Chelem. J’ai eu cinq ou six semaines pour faire une bonne préparation; c’était le temps qu’il fallait. On fera le bilan après le tournoi !"

Sur quoi avez-vous mis l’accent cet hiver, et quelle signification a eu cette victoire face à Andy Murray en exhibition ?

"On a mis l’accent sur tout, mais aussi beaucoup sur le physique. On a encore bien bossé le service, maintenant il faut essayer de faire en sorte qu’il soit plus régulier et constant. C’était le cas en préparation, maintenant on va voir pendant les matches. On a pu vraiment bien bosser à fond, faire le programme qu’on voulait. C’est le principal. Battre Murray, c’est un détail… C’est le début de la saison, on essaie de voir où on en est, si physiquement ça va, et de se mettre dedans niveau tennis car ce n’est jamais facile de commencer une saison. Mais c’est quand même un boost et le niveau était très élevé. C’est toujours bien de voir qu’on peut le faire avant le début d’une saison. Je pense être bien parti et j’espère faire un bon tournoi ici."

Est-ce facile mentalement d’attaquer cette saison après l’année vécue en 2016 ?

"Non, ce n’est jamais facile… Mais ça a fait du bien de déjà pouvoir se reposer après Londres et de pouvoir ensuite faire une vraie préparation, ce qui était important. Deux ans d’affilée sans vraie préparation, ça aurait fait beaucoup. Et finalement c’est quand même passé vite ! Je pense être frais mentalement, c’est le principal."

Vous aimez venir en Australie ?

"Oui, j’aime bien venir ici. Mais ce n’est jamais facile, car il arrive très vite en début de saison. Ce n’est jamais facile de trouver son rythme ici, mais l’année dernière, cela s’est bien déroulé même si c’était un peu dur dans le premier tour. La chaleur, c’est encore supportable mais quand il fait très chaud comme ça c’est dur de contrôler la balle. Évidemment quand il fait 35 degrés, c’est dur pour tout le monde, mais il y a aussi le fait que les balles volent, donc parfois on peut perdre un peu toutes ses sensations pendant un match."

Quelles sont vos attentes à Melbourne pour ce premier grand rendez-vous de l’année ?

(...)

