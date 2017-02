David Goffin (ATP 11) s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP 500 de Rotterdam, disputé sur surface dure et doté de 1.724.930 euros, samedi aux Pays-Bas.

En demi-finale, le Belge a dominé le Français Pierre-Hugues Herbert (Fra/ATP 109) en deux sets, 6-1, 6-3. La rencontre a duré 1 heure et 15 minutes. Ce succès permet à Goffin d'intégrer le top-dix mondial lors du prochain classement.

Goffin, 3e tête de série à Rotterdam, a expédié le premier set en 38 minutes (6-1). Dans le deuxième set, Goffin faisait le break à 3-1. A 5-2, il manquait deux balles de match et permettait à son adversaire de revenir à 5-3. Goffin gaspillait une troisième balle de match avant de conclure à 6-3.

Il s'agira de la 8e finale sur le circuit ATP pour David Goffin, qui en a remporté deux, à Metz et Kitzbuhel en 2014. Il s'était incliné à Bâle (2014), Rosmalen et Gstaad (2015), Tokyo (2016) et Sofia la semaine passée.

Son adversaire en finale sera le Français Jo-Wilfried Tsonga (ATP 14), vainqueur 6-3, 6-4 du Tchèque Tomas Berdych (ATP 13).

Tsonga compte douze titres ATP, mais le dernier remonte à 2015 (Metz), alors qu'il n'a plus atteint de finale depuis le tournoi de Vienne en octobre 2016. Andy Murray l'avait alors battu 6-3, 7-6 (8/6).

Goffin, 26 ans, et Tsonga, 31 ans, se sont affrontés 5 fois sur le circuit ATP. Le Français mène 3 victoires à 2, mais c'est Goffin qui avait remporté le dernier affrontement, en 2015, à Rome (6-2, 4-6, 7-5).