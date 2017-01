Tennis Confiant après sonà Abu Dhabi, David Goffin commence officiellement sa saison lundi vers 17h30 à Doha face à Haase.

Il n’a pas perdu son temps à Abu Dhabi. Lors de l’exhibition de Mubadala (MWTC), David Goffin et son entraîneur Thierry Van Cleemput ont pris des notes en vue de la saison 2017. Certes, le tournoi ne présentait aucun enjeu officiel, mais il n’avait d’exhibition que le nom. Rafael Nadal, par exemple, était en mission. L’Espagnol a remporté la finale de cette exhib qui avait réuni un plateau très relevé. L’opération séduction du gaucher aux bras herculéens est une totale réussite.

David Goffin, aussi, a idéalement mis les pieds dans l’an neuf. Même s’il s’est incliné 6-4, 7-6 en finale, le Liégeois, qui zieute de plus en plus sur le Top 10, a mesuré la qualité de sa préparation hivernale. Il avait tiré sa révérence lors du Masters de Londres alors qu’il était au bord de l’épuisement. Un mois et demi plus tard, il a rechargé les batteries. Mentales et physiques.

À Abu Dhabi, il se gardera bien de dresser des plans sur la comète, mais ses succès face à Jo-Wilfried Tsonga et Andy Murray ainsi que sa courte défaite contre Rafael Nadal ont fait du bien à son moral. Il est toujours important de commencer positivement un nouveau cycle. "Je peux retenir beaucoup de points positifs de ce tournoi, a-t-il confirmé. J’ai remporté deux matches et j’ai joué un autre où j’étais proche de Rafa. Durant trois jours, j’ai évolué à un très bon niveau contre les meilleurs joueurs du monde."

En rouge , il aura surtout souligné dans ses notes que son jeu était déjà bien en place. "Je me sens prêt à commencer la saison prochaine. C’est la chose la plus importante. Je me sens prêt physiquement et mentalement. Mon tennis est là."

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il espère croiser le plus souvent possible la route du Top 5 mondial. Pour le Liégeois, il ne fait aucun doute que Rafael Nadal reviendra à son meilleur niveau.

"Rafa met tellement d’intensité dans chaque coup, analyse le Belge. Vous ne pouvez sentir combien il est fort que quand il est devant vous, a déclaré Goffin. Il n’est pas facile de rester sur la baseline et de ne pas le laisser vous repousser. Vous devez courir et prendre la balle tôt parce que ses frappes sont si lourdes. Je le savais avant de jouer contre lui."

Il poursuit son éloge de l’ancien n°1 mondial. "Mentalement, il est très fort. Il a sauvé beaucoup de balles de break. Il joue tous les points comme si c’était le dernier, comme s’il luttait pour sa survie."

Cette semaine, le protégé de Thierry Van Cleemput lancera officiellement sa saison lors de l’Open du Qatar à Doha où il est opposé au premier tour au Néerlandais Robin Haase (ATP 59).

"Ce sera un match difficile là-bas. C’est toujours comme ça parce que tout le monde veut jouer la première semaine de la saison. Nous voulons tous jouer quelques matches avant l’Open d’Australie."

Le 11e joueur mondial ne part pas dans l’inconnue. "Je suis heureux d’avoir trois matches ici. J’espère avoir plus de matches à Doha. Si je peux battre Andy encore, ce serait parfait !"





Le coup de pouce du destin pour De Greef

Un autre Belge lancera sa saison lundi à Doha. Arthur De Greef est programmé en 3e match sur le court n°2, soit vers 17h30 (heure belge). Bénéficiaire d’une wild card, le Bruxellois a été épargné au tirage au sort. Il affrontera le qualifié égyptien Mohamed Safwat (ATP 199). "C’est vrai que j’aurais pu tomber sur pire. En plus, les quatre premières têtes de série n’étaient pas bye au premier tour. J’aurais pu tomber sur nettement plus fort."

L’occasion est belle de remporter son premier match ATP sur dur. Habitué au circuit Challenger, il veut franchir ce cap. Son dernier succès ATP remonte déjà à avril 2015 sur la terre battue de Casablanca.

L’Ucclois de 24 ans, 134e joueur mondial, respecte son adversaire. "Il vient d’enchaîner deux matches pour sortir des qualifs. Il a déjà du rythme."

Du rythme, c’est ce qui manque à Arthur De Greef qui n’a pas vécu une préparation optimale à Abu Dhabi. "Je me suis tordu la cheville lors du premier jour de stage. Ensuite, j’ai été victime d’une indigestion", poursuit celui qui était en stage sous la bannière de l’AFT. "J’étais avec des membres de l’AFT, de la VTV et de Hope and Spirit. Je ne manquais pas de sparring-partner", se marre-t-il.

Depuis 4-5 jours , il s’entraîne sans gêne même s’il joue toujours avec un tape. "J’aurais voulu être 10 % plus haut dans ma préparation, mais tout va bien. Il m’a juste manqué quelques matches à Abu Dhabi."

Cette année, le 134e joueur mondial est prêt à plonger dans le Top 100. Il ne se fixe aucune limite. "Je veux surtout être épargné par les blessures. En 2016, j’ai fort progressé au classement car j’ai pu jouer une saison complète. Je sens que j’avais les moyens de terminer plus haut que ce Top 130."

Grande nouveauté, il se transforme en joueur polyvalent. "Je jouerai sur toutes les surfaces", confie ce terrien qui a prévu des tournois sur dur et sur gazon. "C’est une condition pour être sélectionnable en Coupe Davis." Et la Coupe Davis, il en rêve en 2017. "Si on me le demande, j’accepterai l’offre."