Match très tendu entre Karolina Pliskova et Maria Sakkari ! Alors que la joueuse tchèque et sa rivale grecque étaient à égalité parfaite, Pliskova bénéficait d'un smash facile... qu'elle convertissait aisément. Las pour elle, l'arbitre, après avoir discuté avec une juge de ligne, a estimé que la balle n'était pas dans le terrain. Résultat des courses, la Tchèque finissait par perdre le jeu... et le match !