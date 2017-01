Il y a 12 mois, Angelique Kerber était une joueuse qui peinait à s’imposer dans le Top 10 et qui était freinée dans son ascension par une réputation de râleuse. A 28 ans, elle ignorait encore qu’elle remporterait deux levées du Grand Chelem et qu’elle finirait l’année à la première place mondiale !





L’Allemagne l’attendait depuis 17 ans

Steffi Graf est toujours une icône dans le riche paysage sportif de l’Allemagne. Le tennis avait perdu de son aura en Rhénanie au crépuscule de la carrière de la rivale de Seles. Dix-sept ans plus tard, Angelique Kerber a replacé l’Allemagne sur la carte de la WTA. A 28 ans, Kerber ne souffre évidemment pas la comparaison avec Graf qui possède l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du tennis avec ses 107 titres, dont 22 en Grand Chelem, entre 1982 et 1999 ou encore ses 307 semaines en tête du classement mondial. "Cela a toujours été mon idole, elle l’est toujours; je le lui ai dit plusieurs fois, c’est une championne modèle", souligne régulièrement Kerber qui veut écrire sa propre histoire. "Elle a fait tant de choses pour le tennis en Allemagne. Mais il est important que j’écrive ma propre histoire." Même 17 ans plus tard, la comparaison est tentante. Il est difficile de succéder à un tel poids lourd du tennis mondial. Demandez à Wickmayer, Flipkens, Van Uytvanck, Mestach, Mertens et toutes les autres. Leurs victoires ne sont pas appréciées à leur juste valeur à cause des légendes qu’étaient Henin et Clijsters.





A 28 ans, elle explose

A l’image de Stan Wawrinka, Angelique Kerber a pris le temps avant de percer au plus haut niveau. A 28 ans, elle a remporté sa première levée du Grand Chelem il y a tout juste un an en battant en finale l’inoxydable Serena Williams. Avant de se rendre à Melbourne, elle n’était que 10e mondiale. Personne ne s’attendait à ce qu’elle détrône un jour Serena. Après des demi-finales à Miami et à Charleston, elle remporte son tournoi de Stuttgart. Sa suite de saison sur terre battue est catastrophique avec des défaites au premier tour à Madrid, Rome et Roland Garros. Elle reverdit sur gazon avec une finale perdue à Wimbledon face à Serena Williams. Une médaille d’argent aux JO de Rio et une finale à Cincinnati plus loin, elle débarque à l’US Open avec un rêve fou : devenir la première joueuse au ranking WTA. Elle réalise le doublé Australian Open-US Open et monte sur le trône. Un trône qu’elle a du mal à digérer même si elle s’est encore hissée en fin de saison en finale du Masters. Une saison folle qui demande confirmation en 2017. En 2016, elle a remporté 63 matches.









Elle aurait pu tout abandonner

Sa carrière a connu quelques ratés douloureux. A la suite d’une année 2010 houleuse, elle redescend à la 47e place mondiale. Le passage de l’an neuf n’a pas eu le choc psychologique escompté. Elle entame 2011 avec cinq défaites au premier tour. En mars, elle accroche enfin un succès. L’embellie ne connaît pas de lendemains qui chantent. D’avril à juin, elle mord la poussière à 6 reprises en 9 matches à peine. Elle frôle la sortie du Top 100 (92e), mais, contre toute attente, elle se hisse en demi-finale de l’US Open. A ce moment, sa carrière a réellement débuté. Elle avait 23 ans.





En 2017, rien ne va plus

"Je pense que je suis prête à avoir cette pression de n°1 sur les épaules. Tout le monde voudra essayer de me battre et n’aura rien à perdre contre moi. La prochaine étape, c’est de rester n°1 mondiale le plus longtemps possible", confiait Angelique Kerber l’an passé. Officiellement n°1 mondiale depuis le 12 septembre, Angelique Kerber avait achevé son incroyable saison 2016 en mode mineur malgré sa présence en finale du Masters. La présente saison vire au cauchemar pour l’Allemande. Une défaite en quart de finale à Brisbane et une autre au premier tour à Sydney l’ont plongée en plein doute avant de défendre son titre à Melbourne Park. Elle n’a signé qu’une victoire en 3 sets contre la wild card australienne Barty qui n’est que 272e mondiale.





En plus

Germano-polonaise. Comme son papa est polonais et que sa maman est allemande, Angelique Kerber jouit de la double nationalité. Elle s’est toujours sentie allemande. D’ailleurs, elle défend depuis 10 ans les couleurs noir-jaune-rouge en Fed Cup. Elle réside toutefois à Puszczykowo, une ville polonaise de 10 000 habitants situés à 12 kilomètres de Poznan, où elle a lancé son académie de tennis.

Gauchère. Elle est l’une des rares joueuses du Top 100 à jouer de la main gauche. Lors de son sacre à New York 2016, elle n’était que la 4e gauchère de l’histoire à remporter l’US Open (Sears, Navratilova et Seles). En dehors des courts, l’Allemande est… droitière.

Démarrage en douceur. Née à Brême le 18 janvier 1988, elle tenait déjà une raquette en main à l’âge de 3 ans. Elle a néanmoins dû attendre ses 15 ans pour remporter son premier titre en junior. En 2003, elle franchit le pas vers le professionnalisme. A 17 ans, elle a coupé le cordon avec son père Sladomir qui était trop exigeant. Elle a attendu ses 24 ans pour remporter son premier titre WTA (Open de Paris).