Tennis La star mondiale du tennis féminin Serena Williams n'a pas apprécié le dernier commentaire de l'ancien joueur John McEnroe à son égard.

Celui-ci a déclaré que la joueuse serait 700e au classement mondial si elle jouait sur le circuit masculin.

Serena Williams a mal digéré ce commentaire sexiste et a décidé de lui répondre via le réseau Twitter. "Cher John, je t'adore et te respecte, mais s'il te plaît, s'il te plaît, laisse-moi tranquille avec tes déclarations qui ne sont pas étayées par des faits", a écrit la joueuse.

"Je n'ai jamais joué contre un joueur classé (du circuit masculin) et je n'en ai pas le temps. Respecte-moi, respecte ma vie privée alors que j'essaie d'avoir un enfant, bonne journée Monsieur", a ajouté l'Américaine. Serena Williams, enceinte, a mis sa carrière entre parenthèses depuis le mois d'avril.

Le commentaire de John McEnroe a été exprimé le 25 juin dernier lors d'un entretien accordé à une radio américaine. Présentée comme la meilleure joueuse de tennis de l'histoire, McEnroe a estimé qu'elle serait "700e au classement ATP" si elle évoluait sur le circuit masculin. Avant d'ajouter: "Cela ne veut pas dire que je ne considère pas Serena comme une joueuse incroyable, bien au contraire et je pense qu'elle pourrait battre, sur un jour, certains joueurs, car elle a une incroyable force mentale".

"Mais si elle devait jouer sur le circuit masculin tous les jours, cela serait une autre histoire", avait finalement déclaré l'ancien numéro 1 mondial, en promotion d'un nouveau livre.