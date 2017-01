Et alors que le cinquième set était accroché entre le Suisse et l'Espagnol, Federer a définitivement pris le dessus au terme d'un incroyable rallye, à 4-3 40-40 sur le service de Nadal. Dans la foulée, il breakait son adversaire et servait pour le match. Admirez plutôt :











Réduire l'incroyable finale entre Federer et Nadal à un seul point serait un crime, mais les amateurs de la petite balle jaune le savent mieux que quiconque: tout peut basculer en un seul échange, dans ce sport.