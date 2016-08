Le slice de Flipkens charme Halep... sous les yeux de Nadia Comaneci

Tennis

Kirsten Flipkens (WTA 56) n'aura pas éprouvé beaucoup de plaisir à se produire mardi dans le stade Arthur Ashe new look pour son entrée en lice à l'US Open. La petite Campinoise, 30 ans, qui avait encore brillé aux Jeux Olympiques à Rio, aurait sans doute carrément préféré jouer à huis clos et avec le toit coulissant fermé tant elle n'a pas eu voix au chapitre contre la Roumaine Simona Halep (WTA 5).

Le score - 6-0, 6-2 en une heure à peine - en dit d'ailleurs plus qu'un long discours. "Halep est une joueuse qui ne me réussit pas. J'avais déjà perdu quatre fois contre elle. Comme tirage, ce n'était pas un cadeau", a glissé 'Flipper', qui n'a réussi à frapper que 11 coups gagnants.

Simona Halep, en revanche, s'est bien amusée. Sous les yeux de son illustre compatriote, la gymnaste Nadia Comaneci, présente dans son box, la joueuse de Constanta, 24 ans, a quasiment réussi tout ce qu'elle a entrepris, à l'exception d'une double faute sur balle de match à 6-0, 5-0.

"Peut-être que j'avais peur que ce soit trop parfait", souriait la Roumaine. "Pour ce match, je me donnerais un 9 (NdlR: sur 10)", a-t-elle ajouté, faisant référence aux 10 que Nadia Comaneci avait obtenus aux Jeux de Montréal en 1976 en gymnastique.

"Flipkens frappe beaucoup de slices, mais j'aime ce type de jeu. Quand la balle arrive lentement, j'ai suffisamment de temps pour faire ce que je veux".

Kirsten Flipkens, elle, tâchera de se rattraper en double aux côtés de la jeune Suissesse Belinda Bencic.





Darcis veut "profiter de sa réussite" contre Isner au 2e tour

Steve Darcis (ATP 106) va tenter de se qualifier pour la première fois de sa carrière pour le troisième tour à l'US Open ce mercredi. Miraculé de la première journée, lundi, après avoir sauvé deux balles de match contre l'Australien Jordan Thompson (ATP 91) lors d'un duel épique de 4h11 gagné 5-7, 3-6, 7-6 (7/5), 6-4 et 7-5, le Sprimontois affronte l'Américain John Isner (ATP 21).

"Ce ne sera pas facile, mais je vais tout faire pour essayer de profiter de ma réussite », a-t-il confié, lui qui dispute son 8e US Open.

Il s'agira, curieusement, de la toute première confrontation entre les deux hommes, présents sur le circuit depuis une décennie. Darcis contre Isner, ce sera un peu David contre Goliath, qui plus est à Flushing Meadows, où le géant de Caroline du Nord, 2m08 pour 108 kg, peut compter sur le soutien indéfectible d'un public très bruyant.

"Il est le leader du tennis masculin américain depuis plusieurs années. Sa situation n'est pas toujours évidente, car il y a beaucoup d'attentes. Pour ma part, j'ai déjà rempli mon contrat. J'avais l'objectif de me qualifier et je suis hyper content d'avoir franchi le premier tour. C'est une belle récompense".

Steve Darcis, qui traîne toujours une gêne au poignet droit, ne partira pas favori, mais il y croit. "Il n'est pas injouable, même si quasiment personne ne parvient à le breaker vu qu'il sert constamment à 200 à l'heure. Je peux rêver d'aller plus loin, mais il faudra que je sois très concentré sur mes jeux de service et que je saisisse les opportunités quand elles se présenteront. En tout cas, je jouerai crânement ma chance".