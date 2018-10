Le calcul des points, la montée au classement et la compétition chez les jeunes : voici tout ce qui va changer.

L’AFT a présenté ce jeudi matin, au club de Géronsart, sa réforme des classements et des compétitions. Une certitude, les quelques 85.000 affiliés vont devoir apprivoiser de nouveaux et nombreux paramètres. “Ce n’est pas une réforme, c’est carrément une révolution” , ose André Stein, le président de la Fédération francophone. “Elle était nécessaire, dans le sens où on voulait une uniformisation des règlements dans tout le pays. Nous avons travaillé main dans la main avec Tennis Vlaanderen alors que jusqu’à présent, d’une province à l’autre, les joueurs n’étaient pas confrontés aux mêmes catégories, par exemple.”

(...)