L’Espagnol préfère sourire de ses déboires du début de saison, et espère que sa chance va tourner en retrouvant l’ocre.

Comment sont les sensations à l’entraînement ici ?

Tout va bien, j’ai effectué de bonnes séances, de bons sets d’entraînement, avec la bonne intensité. J’adore ce tournoi, je me sens toujours à l’aise ici. Ce sont de bonnes conditions pour jouer au tennis alors j’en profite, et je savoure aussi de revenir dans un tournoi qui a toujours fait sortir le meilleur de moi, qui m’a donné tant de bons souvenirs. Espérons que cette fois je finisse le tournoi, pour la première fois de l’année ! Je me sens prêt à bien jouer mais attendons de voir car je n’ai pas suffisamment de matches dans les jambes pour vraiment être certain de tout.

Mentalement, cette période blessure a dû être frustrante quand même…

En Australie, c’était évidemment dur de perdre ce match alors que je menais et que j’avais une vraie chance. Mais j’ai pris tout le repos nécessaire, fait tout ce que le docteur m’avait dit, je me suis très bien entraîné pendant une semaine à Acapulco avant le début du tournoi… Et puis le jour d’avant la douleur est revenue. Franchement, c’était encore plus dur la deuxième fois que ça s’est produit parce que j’avais fait tellement d’efforts… Et puis là les docteurs m’ont dit d’oublier aussi Indian Wells et Miami… C’était dur à accepter. En plus quand tu es blessé mais que tu peux quand même te distraire, jouer au golf ou autres, c’est une chose. Mais là je ne pouvais rien faire du tout. Je me suis ennuyé ferme, j’ai passé mon temps à l’académie dans les bureaux à travailler d’une autre façon. Je n’ai même pas pu trop sortir le bateau car il faisait mauvais temps. C’est comme ça ! J’ai vu les amis, j’ai fait quelques soirées (sourire).

Y a-t-il encore un risque que la blessure revienne ?

Quand c’est déjà arrivé deux fois, on ne sait jamais. Mais je n’y pense pas. J’ai déjà eu beaucoup de blessures dans ma vie mais le point positif a toujours été qu’en revenant je n’avais pas peur. Le médecin dit que tout va bien alors me voilà. Maintenant, à moi d’être prêt dès le début du tournoi car tous les adversaires vont être dangereux et que dans mon cas chaque victoire sera très importante. Je vais devoir être concentré à 100%.