David Goffin (ATP 11) s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP de Tokyo, épreuve sur surface dure dotée de 1.563.795 dollars, samedi, au Japon. Goffin, tête de série N.4, est venu à bout de l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 29/N.8), 7-6 (7/3), 7-6 (8/6) après 2 heures et 4 minutes de jeu. Vainqueur du tournoi de Shenzhen la semaine dernière, Goffin disputera une deuxième finale en une semaine.

C'était le quatrième affrontement entre les deux joueurs. Goffin l'avait emporté en 2015 en demi-finale de Coupe Davis (6-3, 6-2, 6-1) et en 16e de finale du Masters 1000 de Miami cette année (4-6, 6-3, 7-5). Schwartzman s'était imposé en 2016, en demi-finale du tournoi d'Anvers (7-5, 2-6, 7-5).

Goffin, 26 ans, visera un quatrième titre ATP après ceux de Metz et Kiztbühel en 2014 et celui de Shenzhen la semaine dernière. Il a également perdu six finales, à Bâle (2014), Gstaad (2015), Rosmalen (2015), Tokyo (2016), Rotterdam (2017) et Sofia (2017).

En finale, il affrontera le Croate Marin Cilic (ATP 5), première tête de série du tournoi, ou le Français Adrien Mannarino (ATP 31).

En 2016, Goffin avait été battu en finale du tournoi japonais, défait en trois sets par l'Australien Nick Kyrgios.