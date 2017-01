Coco Vandeweghe (WTA 35) est l'invité surprise à l'Open d'Australie, du moins dans le tableau féminin. L'Américaine disputera ainsi à 25 ans la toute première demi-finale de sa carrière dans une levée du Grand Chelem.

Après avoir éliminé Angelique Kerber (WTA 1), tenante du trophée, la New-Yorkaise a mardi écarté sans ménagement Garbine Muguruza (WTA 7), lauréate de Roland Garros en 2016, 6-4, 6-0 au stade des quarts de finale. Elle affrontera Venus Williams (WTA 17) jeudi. "C'est incroyable", s'est-elle exclamée, ravie.

"Je ne me suis pas écartée de mon plan de jeu et j'en suis fière. J'ai grandi sur des surfaces rapides. Je n'avais pas vu un court de terre battue jusqu'à ce que je joue la Fed Cup junior en Italie. Je suis plus à l'aise sur des surfaces rapides. C'est un rêve de jouer contre Venus, que je regardais en grandissant. C'est une joueuse incroyable. L'affronter en demi-finales dans un Grand Chelem, c'est assez fou. Je n'ai pas de mots. Ce sera un super défi. Et je ne recule pas devant un défi."

La qualification de Coco Vandeweghe pour le dernier carré à Melbourne a même un petit accent belge. Son nom de famille le laissait peut-être présager, mais l'Américaine, dont le grand-père joua en NBA avec les New York Knicks et la maman nagea aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976, a des origines belges. "Mon arrière-grand-père est belge", raconte-t-elle.

"Il a émigré au Canada durant la Première Guerre mondiale. Et j'ai encore de la famille à Zulte. Je regrette d'ailleurs que le tournoi WTA de Bruxelles ait été supprimé, car cela m'offrait une occasion idéale, lorsque j'y participais, de rendre visite à mes proches. Je sais aussi qu'il y a une bonne équipe de football dans le coin (NdlR : Zulte Waregem), mais ce n'est pas évident de me tenir au courant des résultats. Et non, je ne parle pas le néerlandais, malheureusement", sourit-elle.

Bravo, Mirjana !

La Croate Mirjana Lucic-Baroni (WTA 79) a poursuivi son surprenant parcours mercredi à l'Open d'Australie, en rejoignant le dernier carré du tournoi en battant en quart la Tchèque Karolina Pliskova, 5e joueuse mondiale et 5e tête de série. Agée de 34 ans, il a fallu trois sets et près d'1h50 à la Croate née en Allemagne pour prendre le dessus sur son adversaire: 6-4 3-6 6-4. Lucic-Baroni atteint les demi-finales d'une levée du Grand Chelem pour la première fois depuis 18 ans, après avoir notamment barré la route de la troisième tête de série, la Polonaise Agnieszka Radwanska. La Croate se hisse dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem pour la deuxième fois de sa carrière, après avoir atteint les demi-finales sur la pelouse de Wimbledon en 1999, alors qu'elle était âgée de 17 ans.

Steffi Graff l'avait à l'époque empêchée d'accéder à la finale du tournoi londonien, au bout d'un match en trois sets.

L'ancienne vainqueur de l'Open d'Australie chez les juniors, en 1997, sera opposée en demi-finale à la Britannique Johanna Konta, 9e tête de série, ou à l'Américaine Serena Williams, 2e tête de série. Les deux joueuses n'ont encore lâché aucun set depuis leur entrée en lice dans le tournoi.

Serena complète le club des anciennes

Serena Williams a pris la dernière place dans le dernier carré de l'Open d'Australie en battant la Britannique Johanna Konta, 9e mondiale, en deux sets 6-2, 6-3, mercredi à Melbourne.

Il y a aura trois trentenaires en demi-finale: elle-même, âgée de 35 ans, sa future adversaire, la Croate Mirjana Lucic-Baroni, 34 ans, et sa soeur Venus Williams, 36 ans, qui affrontera une autre Américaine Coco Vandeweghe, 25 ans.

Williams, six fois championne à l'Open d'Australie, est en quête de son 23e titre du Grand Chelem. Si elle l'obtient samedi, elle récupèrera en même temps la première place mondiale aux dépens de l'Allemande Angelique Kerber, tenante du titre à Melbourne et battue en huitième de finale.

L'Américaine a facilement dominé Konta dans la première manche, mais a eu plus de mal dans la seconde, où elle a eu un break de retard avant de retourner la situation.

"Le problème, c'était le service. Parfois j'ai été un peu frustrée, mais je me suis dit +arrête de te plaindre, amuse-toi et profite du moment+", a commenté la cadette des Williams, qui a eu des hauts et des bas sur son engagement (10 aces mais seulement 43% de premières balles).

Williams disputera sa 34e demi-finale en Grand Chelem, la dixième d'affilée depuis l'US Open 2014.