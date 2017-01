Un jour off de plus peut-il sauver Roger Federer cette fois ? En 2009, il l’avait cru mais avait fini en larmes avec le trophée du vaincu. Huit ans plus tard, le voilà avec une nouvelle chance de battre Rafael Nadal en finale de l’Open d’Australie. Tout le monde sait combien cette rivalité est un casse-tête pour lui, mais il a dimanche des raisons de croire qu’il peut décrocher ce 18e titre du Grand Chelem dont Novak Djokovic l’a privé à Wimbledon en 2014 et 2015 puis à l’US Open en 2015.

Si le coup droit lifté de Nadal planté dans son revers restera un souci, l’espoir peut venir du fait que ce coup magistral de l’Espagnol est un peu retombé sur terre ces derniers temps. La surface très rapide permettra aussi au Suisse de jouer l’attaque et d’essayer d’imposer une filière courte.

Enfin, si cette jambe douloureuse tient encore un match, il sera sur le papier le plus frais des deux. Tout ceci est-il suffisant pour compenser ce complexe Nadal ? Federer, qui vise un cinquième titre à Melbourne et donc revenir à un titre du record du Djoker et de Roy Emerson, l’espère.

"Rafa joue aussi bien qu’avant et je sais qu’il mène dans nos duels en Grand Chelem mais je vais mettre ça de côté. Avoir deux jours de repos c’est incroyable pour moi à ce stade du tournoi. Je ne suis pas inquiet pour ma jambe même si elle est un peu raide. C’est un match qui intrigue les fans de sports, j’en comprends aussi l’importance même si ça reste juste un match de tennis."

Pour son 100e match à l’Open d’Australie, la tête de série n°17 pourrait devenir le joueur le moins bien classé à s’imposer à Melbourne depuis le Suédois Thomas Johansson en 2002, et le moins bien classé à remporter un Majeur depuis l’Argentin Gaston Gaudio à Paris en 2004. Le dernier n°17 à avoir remporté un titre du Grand Chelem ? Pete Sampras à l’US Open en 2002. Absent des courts depuis juillet, le Bâlois entend garder l’état d’esprit qui l’a poussé jusqu’à cette finale, et donc laisser la pression aux vestiaires.

"Quand tu arrives en finale, tu veux gagner, mais en même temps je veux continuer de me dire que je n’ai rien à perdre. La clé va être d’être agressif mais pas non plus de manière inconsidérée." La clé pour lui sera sans doute aussi de ne pas s’embarquer dans un mano a mano qui s’éternise, car le clan Nadal n’aura pas manqué de remarquer combien il était au bord de la rupture face à Stan Wawrinka quand le match s’est étiré. Federer n’a pas de marge face à Nadal ni de plan de jeu infaillible.

Il lui reste son panache et aussi l’espoir de pouvoir, sur ce match, convoquer la magie pour emballer la partie. Depuis 2007, il n’y est jamais parvenu en Grand Chelem face au gaucher de Manacor, mais toutes les séries ont une fin non ?





Rafael Nadal connaît le chemin

Le Majorquin ne peut que partir favori de cette finale face à Roger Federer

Rafael Nadal a beau respecter Roger Federer, il sait que se retrouver face au Suisse est une bien meilleure équation que de devoir défier Novak Djokovic. L’avantage tactique et psychologique dans le cas qui se présentera dimanche joue pour lui. L’attrait de cette rivalité a en effet tendance à faire oublier quelques faits pourtant d’importance : Nadal mène 23-11 dans les duels, n’a plus perdu en Majeurs face au Suisse depuis 2007 et tient dans cette diagonale coup droit lifté contre revers adverse une arme imparable.

Cela fait une décennie que l’homme de Manacor est entré dans la tête du Bâlois pour y faire des ravages. Nadal refuse de s’enflammer : "Tout ceci c’était il y a longtemps, ce prochain match va être totalement différent. Cela fait trop longtemps que nous n’avons pas été dans cette situation." Et puis son coup droit n’est plus totalement ce qu’il était, donc ça ouvre une petite brèche. Mais même après les 5 heures de jeu contre Grigor Dimitrov, et même avec un jour de récupération en moins que Federer, on ne le sent pas stressé.

"Oui c’est un désavantage mais je n’ai pas envie de me plaindre de ça. Je pense que ce sera bon." Sa faculté à refaire physiquement le coup de 2009 est pourtant sans doute sa seule inconnue, car le niveau de jeu est là. Il n’y a aucune autre raison pour que celui qui disputera sa quatrième finale à Melbourne passe à côté de son match.

Et quand celui qui vise une 4e place mondiale en cas de titre est à son meilleur niveau, jamais il n’a perdu face au Suisse depuis 10 ans ! On ne lisait ainsi aucune marque d’angoisse sur le visage de Toni Nadal, juste une grande joie. "C’est toujours une surprise, mais il l’a déjà fait tant de fois désormais de revenir à son meilleur niveau après des blessures. Cette fois c’était un peu plus difficile car le problème venait de sa main gauche, ce qui était un gros problème. Le service fonctionne très bien en plus donc non franchement Rafael a retrouvé un très bon niveau de jeu. Comment va-t-il récupérer ? Je ne sais pas… Le match a été très dur mais c’était un peu pareil en 2009. On va voir… Et puis on est déjà tellement content d’en être là. Mais il n’y a jamais de finale facile face à Roger Federer, quoi que disent les chiffres."

Carlos Moya était lui aussi serein. "Ce match face à Dimitrov était très exigeant mentalement et physiquement, mais dans le passé Rafa a été capable de bien se remettre de ce type de matches donc je pense qu’il sera bien." L’enjeu pourrait-il rattraper le gaucher ? Cela ne lui ressemble pas… sauf depuis ces deux dernières saisons. Dimanche, il jouera pour un 15e Majeur qui le ferait dépasser Pete Sampras, et pour devenir le premier de l’ère Open à remporter au moins deux fois chaque titre du Grand Chelem.

Après deux ans de disette, on a du mal à l’imaginer craquer. On le verrait plutôt rentrer comme un taureau dans l’arène.