A l'heure d'écrire ces lignes, David mène toujours dans le match l'opposant à Del Potro. Après avoir remporté la première manche, le Belge est engagé dans le second acte.

Après avoir changé de côté en tout début de second set, après avoir remporté la première manche, David Goffin s'est légèrement énervé suite à une décision qu'il jugeait litigieuse de l'arbitre de chaise.Ainsi, après avoir tourné, David s'est concentré sur les traces de balles en fond de court, et a remis la décision en cause, estimant que les traces n'avaient pas complètement disparu et que sa balle était bonne.