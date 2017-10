Tennis Ca y est, avec la tournée asiatique, la saison de tennis arrive dans sa dernière ligne droite. Certains joueurs entrevoient un petit bout de vacances bien méritées dès la fin novembre. D'autres, en fonction de leur classement, bataillent pour décrocher les derniers points qui leur donneront accès à l'Open d'Australie début janvier. Et puis, une petite caste de privilégiés qui se résume au Top 15 mondial, tente d'accrocher une place pour le climax de la saison : le Masters de Londres.

Pour y arriver, la règle est simple, il faut figurer parmi les joueurs ayant récoltés le plus de points parmi les tournois suivants : les quatre tournois du Grand Chelem, les huit Masters 1000 obligatoires (tous les Masters 1000 sauf Monte-Carlo qui n'est pas obligatoire) et les 6 meilleurs résultats dans les autres tournois (Masters 1000 de Monte-Carlo, ATP 500, ATP 250). De plus, dans le cas où un vainqueur de Grand Chelem n'est pas dans le Top 8 mais entre la 9e et la 20e place mondiale, il prend la place du 8e qualifié par le système de points. C'est bon pour la théorie ? Vous suivez toujours ? Place à la pratique !

Actuellement numéros 1 et 2 mondiaux, Rafael Nadal et Roger Federer sont déjà assurés d'être qualifiés et ce, pour deux raisons. Tout d'abord, les deux légendes se sont partagés les quatre tournois du Grand Chelem cette année, l'Australie et Wimbledon pour Federer, Roland-Garros et l'US Open pour Nadal. Par ailleurs, Rafa et Roger ont déjà accumulé assez de points pour être qualifié par le système "classique". Une barre symbolique de qualification existe à 4155 points alors que Nadal culmine à 9365 et Federer à 7505

Un autre joueur est qualifié joueur qualifié, depuis ce lundi : Alexander Zverev, le jeune talent allemand d'à peine 20 ans. Avec 4220 au compteur, "Sascha" peut déjà réserver ses billets pour Londres.

Si on compte bien, avec 3 joueurs qualifiés, il ne reste plus que 5 places et une dizaine de candidats. On peut déjà enlever Stan Wawrinka, Novak Djokovic, Andy Murray et Kei Nishikori qui ont déjà mis un terme à leur saison.

Voici le classement et le nombre de points des joueurs en lice :

1. (Qualifié) Rafael Nadal, 9365 points.

2. (Qualifié) Roger Federer, 7505 points.

3. (Qualifié) Alexander Zverev, 4220 points.

----- Barre de qualification, 4155 points --------

4. Dominic Thiem, 3715 points

5. (Forfait) Stan Wawrinka, 3150 points

6. Grigor Dimitrov, 3140 points.

7. Maric Cilic, 2995 points.

8. Pablo Carrno Busta, 2595 points.

9. (Forfait) Novak Djokovic, 2585 points.

10 Sam Querrey, 2435 points.

11. Kevin Anderson, 2380 points.

12. (Forfait) Andy Murray, 2290 points.

13. David Goffin, 2285 points.

14. Tomáš Berdych, 2005 points.

15. Roberto Bautista Agut, 1915 points.

Où en est David Goffin ?

Classé 13e dans ce classement, notre compatriote est en réalité 10e dans la course aux Masters suite aux défections de Wawrinka, Djokovic et Murray. Mais il reste encore 2 joueurs à coiffer sur la ligne. Si Thiem, Dimitrov et Cilic semblent bien placés pour valider leur billet, c'est moins le cas pour pour Carreno Busta, Querrey et Anderson que Goffin peut espérer dépasser.

Il faut dire que le classement du Liégeois a chuté en même temps que sa cheville à Roland-Garros. Sa moisson de points s'est arrêtée pendant 2 mois et demi alors que jusque là, le niveau de jeu lui offrait une voie royale vers le Masters. Son niveau de jeu, d'ailleurs, Goffin semble l'avoir retrouvé après sa victoire à Shenzen dimanche dernier.

Le coup de pouce de Darcis

Dans cette course contre la montre (et contre les points), David Goffin a pu profiter d'une aide venue de son "pote" de Coupe Davis, Steve Darcis. En effet, "Monsieur Coupe Davis" a réussi l'exploit de battre Pablo Carreno Busta, ce lundi, à Pékin. Voilà de précieux points... que l'Espagnol ne rajoutera pas à son compteur ! David Goffin, de son côté, est engagé à Tokyo cette semaine.