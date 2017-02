Rafael et Toni Nadal vont-ils stopper leur fructueuse collaboration? C'est ce qu'a laissé entendre samedi l'oncle de la superstar espagnole du tennis en expliquant qu'il n'accompagnerait plus son neveu sur le circuit dès 2018.

Toni Nadal entraîne son neveu depuis que celui-ci a commencé le tennis dans son enfance. Mais "à partir de l'année prochaine, je ne suivrai plus Rafael sur le circuit et je me consacrerai exclusivement à notre académie", a déclaré l'intéressé au site italien tennisitaliano.it.

Ces propos ont pris "par surprise" l'agent du clan Nadal, Benito Perez Barbadillo qui, contacté par l'AFP, n'a pas souhaité faire davantage de commentaires.

Les déclarations de Toni Nadal interviennent deux semaines après le retour au premier plan de son neveu qui a atteint pour la première fois depuis 2014 la finale d'un tournoi majeur, lors de l'Open d'Australie.

Battu par Roger Federer, le nonuple champion de Roland-Garros - un record - et détenteur de 14 trophées majeurs en tout a fait taire les critiques sur un éventuel déclin alors qu'il avait traversé une grosse crise de confiance et des blessures à répétition depuis son dernier succès à Paris il y a trois ans.





Chaque année je décide un peu moins'

Alors que le moral du Majorquin était au plus bas l'an passé, le légendaire John McEnroe lui avait même suggéré de "changer d'entraîneur". Le "Taureau de Manacor", 30 ans, avait préféré poursuivre l'aventure avec son oncle tout en élargissant son encadrement avec l'expertise de l'une de ses idoles de jeunesse, Carlos Moya, lauréat de Roland-Garros 1998.

L'influence de Toni Nadal semble en avoir pris un coup, même si l'intéressé assure que "(ses) rapports avec (son) neveu sont toujours excellents" et qu'ils n'ont "jamais traversé de période de crise".

"Jusqu'à ses 17 ans, c'est moi qui décidait tout. Puis est arrivé Carlos Costa (ex-champion de Roland-Garros en 2002) en tant que manager. Son père s'est aussi rapproché, chacun avec ses opinions. Et la vérité, c'est que chaque année je décide un peu moins, jusqu'au jour où je ne déciderai plus de rien", a toutefois nuancé celui qui a fait de son neveu l'un des meilleurs joueurs de tous les temps en le faisant travailler à la dure.

"J'ai voyagé avec Rafa pendant tellement d'années. Aujourd'hui, j'ai envie de retourner à la formation des jeunes et notre académie est l'endroit idéal pour ça", a-t-il encore déclaré.

Le tandem Nadal représente l'une des plus longues et des plus fructueuses collaborations de l'histoire du tennis, un sport où les entraîneurs changent souvent. Grâce aux conseils de son oncle et à son immense talent, Nadal a remporté 69 titres dont quatorze en Grand Chelem.

En plus de ses neuf trophées aux Internationaux de France, l'Espagnol a aussi gagné deux fois Wimbledon (2008, 2010) et l'US Open (2010, 2013) ainsi que l'Open d'Australie (2009). Il est aussi devenu la bête noire du recordman des titres majeurs Roger Federer (18 au total).

Malgré la victoire du "Maître" en Australie (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3), le bilan dans leurs confrontations penche encore largement du côté du Majorquin (23 à 12).