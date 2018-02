En battant ce soir Robin Haase pour se qualifier pour le dernier carré du tournoi de Rotterdam, Federer devient le N. 1 mondial le plus âgé de l'histoire, à 36 ans et 6 mois.

4-6, 6-1, 6-1. Le Suisse se sera fait peur mais il a assuré dans les deux dernières manches pour dominer le Néerlandais Robin Haase et ainsi détrôner Rafael Nadal du sommet du tennis. Avec ce succès contre le 42e mondial, il retrouve le trône qu'il n'a plus occupé depuis cinq années. Il bat du même coup le record jadis détenu par André Agassi.

Federer, lauréat de 96 titres sur le circuit ATP, dont 20 en Grand Chelem, s'est déjà imposé à deux reprises à Rotterdam, en 2005 et 2012.

Il retrouvera le Russe Daniil Medvedev (ATP 57) ou l'Italien Andreas Seppi (ATP 81).

"Cela signifie beaucoup" pour Roger Federer

"Être numéro un, c'est l'aboutissement ultime dans notre sport. Parfois, au début, tu y arrives soudainement parce que tu joues si bien. Plus tard, tu essayes de battre et repousser quelqu'un qui mérite d'être là et quand tu es plus âgé, tu sens que tu as l'impression de peut-être devoir doubler le travail pour y arriver. Peut-être celui-ci est celui qui signifie le plus pour moi, devenir N.1 à 36 ans, presque 37 ans, c'est un rêve qui devient réalité, je ne peux pas y croire."