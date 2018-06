1

Gaël Monfils revient sur l'altercation qu'il a eue avec l'arbitre de chaise et David Goffin

"C'est sûr que c'est rageant. On a envie de gagner. De temps en temps, ça ne veut pas. C'est fini et on va repartir sur quelque chose de nouveau", a-t-il confié. Gaël Monfils (ATP 37) était forcément déçu, samedi, après sa défaite 6-7 (6/8), 6-3, ...