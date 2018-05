Suivez les matches des Belges en lice lors du deuxième tour ce mardi à Roland-Garros.



Elise Mertens s'est qualifiée en écartant la Britannique Heather Watson, 80e mondiale, jeudi sur la terre battue parisienne.

Elise Mertens (N.16), 22 ans, 16e joueuse du monde, s'est imposée en deux sets face à la Britannique de 26 ans, 6-3, 6-4 en 1 heure et 27 minutes de jeu. La Louvaniste a dominé son adversaire, hormis un petit passage dans le deuxième set qui a vu Watson revenir de 4-1 à 4-4.

Au troisième tour, la numéro 1 belge sera opposée soit à l'Australienne Daria Gavrilova (N.24), 25e mondiale, 24 ans, soit à l'Américaine Bernarda Pera, 23 ans, 73e au classement WTA.

Elise Mertens est aussi engagée dans le tournoi du double avec la Néerlandaise Demi Schuurs (N.12). Le duo doit affronter jeudi l'Espagnole Lara Arrruabarrena et la Slovène Katarina Srebotnik, juste après le match de double opposant Kirsten Flipkens et l'Italienne Sara Errani aux Françaises Clara Burel et Diane Parry.

Jeudi également, Alisson Van Uytvanck (WTA 46) joue son 2e tour en simple face à l'Allemande Julia Goerges (WTA 11).

Kirsten Flipkens (WTA 65) a de son côté été éliminée mercredi par la Russe Daria Kasatkina (WTA 14) au 2e tour. Yanina Wickmayer (WTA 105) avait elle été sortie d'entrée par l'Australienne Samantha Stosur (WTA 90).





Ruben Bemelmans opposé à Jurgen Zopp

Le Belge est bien entré dans le match et a remporté le premier set.

Le score de Bemelmans: