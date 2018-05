Pourtant très mal engagé, David Goffin a battu le Néerlandais Robin Haase (ATP 44) au premier tour des Internationaux de France tennis, dimanche à Roland-Garros. Le Belge, 9e mondial et 8e tête de série, a longtemps été mené mais s'est finalement imposé 4-6, 4-6, 6-4, 6-1 et 6-0 après 2h55 de jeu. C'est la deuxième fois de sa carrière qu'il parvient à remonter un retard de deux sets.

La première manche, équilibrée jusqu'à 2-2, a vu le Belge concéder sa mise en jeu à trois reprises, perdant le premier set contre un Néerlandais en réussite (4-6). Le début du set suivant a mal commencé pour 'la Goff' avec un break d'entrée. Revenu au score à 4-4, Goffin a une nouvelle fois perdu son engagement, perdant le set (4-6).

Le Belge a sonné la révolte dès le début du troisième, parvenant à prendre d'emblée la mise en jeu de Haase. Contrairement aux deux premières manches, Goffin n'a pas perdu son service, revenant à deux sets à un (6-4).

Le Néerlandais, totalement sorti de son match, a vu Goffin prendre la direction des échanges et revenir au marquoir. Robin Haase, qui n'a cessé de demander l'interruption du jeu à cause de l'obscurité, a même réclamé l'intervention du kinésithérapeute pour, visiblement, gagner quelques minutes.

Sur sa lancée positive, David Goffin a marqué six jeux de rang, validant, non sans mal, son ticket pour le deuxième tour. Il y défiera le Français Corentin Moutet. Bénéficiaire d'une invitation, le Français de 19 ans, 143e mondial, a battu le Croate Ivo Karlovic (ATP 93) sur le score de 7-6 (7), 6-2 et 7-6 (5).