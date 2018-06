Dominic Thiem a déjà dominé Rafael Nadal mais jamais en trois sets gagnants. Le studieux Autrichien tente dimanche en finale (15h00) à Roland-Garros de résoudre l'insoluble équation face à l'ogre de l'ocre, tout proche de la "Undécima".

C'est tout sauf un hasard si le jeune loup de 24 ans dispute sa première finale en Grand Chelem à Roland-Garros. L'ocre, c'est son terrain préféré. Il n'a d'ailleurs affronté Nadal que sur cette surface (6-3 en faveur de l'Espagnol).

A Roland-Garros, il n'en garde pas de bons souvenirs. Deux fois, il a plié sèchement en trois sets, encaissant même un 6-0 en demi-finale l'an dernier (6-3, 6-4, 6-0).

Mais depuis 2017, cet élève appliqué est le seul à avoir enrayé la mécanique majorquine bien huilée. Si Nadal était fatigué l'an passé à Rome (6-4, 6-3 en quarts de finale), après son triptyque Monte-Carlo/Barcelone/Madrid, il semblait en revanche en pleine possession de ses moyens le mois dernier dans la capitale espagnole. En l'agressant sans arrêt, avec des coups profonds et sa surpuissance caractéristique, "Domi" avait abattu la muraille avec une réussite phénoménale (7-5, 6-3 en quarts).

"C'est beaucoup plus agréable de l'affronter en sachant que vous l'avez battu sur cette surface. Mais cela reste le défi ultime", a affirmé le puncheur à la personnalité policée. Il ne faut peut-être pas se fier aux apparences.

Le résumé du match

Le combat était de très haut niveau au cours d'une longue première manche d'une heure. Breaké d'entrée, l'Autrichien parvient à recoller au score (2-2). Le mano à mano continue de longues minutes, chacun conservant sa mise en jeu, jusqu'à 5-4 pour l'Espangol. C'est le moment (mal-)choisi par Thiem pour craquer au service. Plusieurs fautes qu'il ne commettait au cours des neuf premiers jeux sont alors concédées par Thiem qui lâche le premier set sur un jeu blanc, 6-4.

Dans la deuxième manche, le rouleau compresseur Nadal s'enclenche. L'Espagnol remporte son jeu de service puis breake l'Autrichien pour la troisième fois du match, 3-0. Mené 4-2, Thiem ne baisse pas les armes et se procure même une balle de break pour revenir à 4-3. Mais encore une fois, Rafa est au sommet aux moments les plus importants et décoche une amortie venue de nulle part pour remporter ensuite son jeu facilement, 5-2. Deux jeux plus tard, la sentence tombe, Nadal mène deux sets à zéro malgré le niveau de jeu exceptionnel de Dominic Thiem, 6-3.

Thiem - Nadal en live