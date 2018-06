La Roumaine Simona Halep a remporté son premier titre dans un tournoi du Grand Chelem en s'imposant, au caractère, en finale des Internationaux de France à Roland-Garros samedi à Paris. La numéro 1 mondiale a vaincu l'Américaine Sloane Stephens, 10e joueuse du monde, à l'issue d'une grosse bagarre qui aura duré deux heures (2h03 minutes).

Menée 3-6, 0-2, Simona Halep est parvenue à renverser la tendance face à une adversaire impassible jusque là. La Roumaine s'impose en définitive 3-6, 6-4 et 6-1.

Simona Halep, 26 ans, disputait la finale pour la 3e fois sur la terre battue parisienne (après 2014 et 2017) et tentait une 4e fois d'aller chercher un titre majeur qui manque tant à son palmarès après une finale perdue en janvier à l'Open d'Australie. La Roumaine compte désormais 17 titres à son palmarès et sera, bien sûr, assurée de conserver son trône de numéro 1 mondiale au classement WTA. Elle avait écarté au passage à Paris Elise Mertens au stade des 8es de finale, de façon plutôt autoritaire d'ailleurs (6-2, 6-1).

Si Simona Halep s'est enfin imposée, Sloane Stephens, 25 ans, s'est, elle, inclinée pour la première fois dans une finale, elle qui restait sur un six sur six dont un triomphe à l'US Open l'an dernier. L'Américaine, victorieuse à Miami en mars dernier, n'aura pas tout perdu puisqu'elle grimpera à la 4e place mondiale lundi. Classée à la 957e place mondiale fin juillet, une fracture de fatigue au pied gauche l'avait éloignée des courts pendant onze mois.

Victorieuse du trophée en juniors à Roland-Garros en 2008, Simona Halep est la deuxième joueuse roumaine à remporter le tournoi parisien. Elle l'a fait sous les yeux d'ailleurs de Virginia Ruzici, son agent, qui avait gagné Roland-Garros en 1978.