Dominic Thiem a déjà dominé Rafael Nadal mais jamais en trois sets gagnants. Le studieux Autrichien tente dimanche en finale (15h00) à Roland-Garros de résoudre l'insoluble équation face à l'ogre de l'ocre, tout proche de la "Undécima".

Prendre un set au maître des lieux, c'est déjà une prouesse. Mais le faire chuter sur le court central Philippe-Chatrier, en finale, c'est jusqu'ici mission impossible.

Le Suédois Robin Söderling, l'un des deux seuls joueurs, avec Novak Djokovic, à l'avoir battu à Paris (2009), est lui "impressionné par ses progrès en revers". "Si ses adversaires visent de ce côté, il arrive à contrer super bien."

"Il l'a énormément amélioré. C'est pour cela qu'il est de nouveau N.1 mondial et bat tout le monde", a renchéri l'Argentin Juan Martin Del Potro, en panne de solutions vendredi en demi-finale (6-4, 6-1, 6-2).

Certes, Nadal "ne se déplace peut-être pas aussi bien qu'il y a cinq, six ou dix ans" mais ce qu'il fait à 32 ans est "incroyable", poursuit Söderling. "Rien ne dit, s'il ne se blesse pas, qu'il ne gagnera pas le tournoi encore deux ou trois fois."

La réalité des chiffres est implacable pour l'Espagnol. Sur dix finales disputées jusqu'ici, il n'en a perdu aucune (2005-2008, 2010-2014 puis 2017). Plus bluffant encore: ses adversaires n'ont pas inscrit, en cumulé, plus de six sets. Il n'a jamais été poussé non plus jusqu'à la cinquième manche dans l'épilogue parisien.

C'est dire l'ampleur de la tâche de Thiem qui ne rêve que d'une chose: succéder à son modèle, Thomas Muster, seul Autrichien à avoir soulevé la Coupe des Mousquetaires (1995).

Thiem l'a fait deux fois

C'est tout sauf un hasard si le jeune loup de 24 ans dispute sa première finale en Grand Chelem à Roland-Garros. L'ocre, c'est son terrain préféré. Il n'a d'ailleurs affronté Nadal que sur cette surface (6-3 en faveur de l'Espagnol).

A Roland-Garros, il n'en garde pas de bons souvenirs. Deux fois, il a plié sèchement en trois sets, encaissant même un 6-0 en demi-finale l'an dernier (6-3, 6-4, 6-0).

Mais depuis 2017, cet élève appliqué est le seul à avoir enrayé la mécanique majorquine bien huilée. Si Nadal était fatigué l'an passé à Rome (6-4, 6-3 en quarts de finale), après son triptyque Monte-Carlo/Barcelone/Madrid, il semblait en revanche en pleine possession de ses moyens le mois dernier dans la capitale espagnole. En l'agressant sans arrêt, avec des coups profonds et sa surpuissance caractéristique, "Domi" avait abattu la muraille avec une réussite phénoménale (7-5, 6-3 en quarts).

"C'est beaucoup plus agréable de l'affronter en sachant que vous l'avez battu sur cette surface. Mais cela reste le défi ultime", a affirmé le puncheur à la personnalité policée. Il ne faut peut-être pas se fier aux apparences.

