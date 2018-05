Découvrez tous les résultats de lundi à Roland-Garros.

Wawrinka sorti d'entrée

Le Suisse Stan Wawrinka, lauréat de Roland-Garros 2015 et finaliste l'an passé, a chuté dès le premier tour lundi face à l'Espagnol Guillermo Garcia-Lopez, 67e mondial, en cinq sets (6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (7/5), 6-3) lundi.

Opéré deux fois du genou gauche en août dernier, l'ancien N.3 mondial, aujourd'hui 30e, peine à retrouver son meilleur niveau depuis. Il n'a remporté que quatre matches cette saison sur le circuit pour six défaites.

"Stanimal" était revenu sur les courts en janvier à Melbourne pour l'Open d'Australie. Mais après quatre tournois sans résultats probants, conjugués à un physique encore fragile, il avait choisi de prendre près de trois mois de repos.

Après six jeux dans la première manche, il avait d'ailleurs fait appel à des kinés pour masser son genou gauche.

C'est la troisième fois en quatorze participations à Paris que le Vaudois, 33 ans, chute dès son entrée en lice. En 2006, il s'était incliné face à l'Argentin David Nalbandian.

En 2014, c'était déjà face à Garcia-Lopez. L'Espagnol avait créé une plus grande sensation encore. Car à l'époque, le Suisse sortait d'une période très faste après avoir remporté son premier tournoi du Grand Chelem, en Australie, puis son premier Masters 1000 sur la terre battue de Monte-Carlo.

Sur le court Suzanne-Lenglen, Wawrinka a eu une opportunité de franchir l'écueil puisqu'il a breaké en premier dans le quatrième set (3-2). Mais un nombre vertigineux de fautes directes (72 contre 40 pour son adversaire) l'ont empêché de garder l'ascendant.

Garcia-Lopez affrontera au prochain tour le jeune loup russe Karen Khachanov (22 ans, 38e) qui a écarté l'Autrichien Andreas Haider-Maurer (412e) 7-6 (7/0), 6-3, 6-3.

Paire donne rendez-vous à Nishikori au 2e tour

Le Français Benoît Paire, 51e mondial, s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de Roland-Garros en dominant l'Espagnol Roberto Carballes, 76e mondial, en quatre sets (6-3, 6-7 (3/7), 7-6 (11/9), 6-1) lundi.

L'Avignonnais de 29 ans, qui a étrenné une nouvelle coupe de cheveux, blond platine, a presque tout fait dans cette partie: les fautes directes (75 contre 30 pour son adversaire) et les coups gagnants (58 contre 18).

Il a maintenant rendez-vous avec un gros morceau au prochain tour, le Japonais Kei Nishikori.

L'ancien N.4 mondial, aujourd'hui 21e, éloigné de la compétition d'août à fin janvier à cause d'une blessure au poignet droit, s'est rapproché de son meilleur niveau lors de la préparation sur terre battue.

Il a atteint la finale du tournoi de Monte-Carlo et les quarts de finale à Rome.





Dames: Victoria Azarenka manque son retour, Petra Kvitova passe difficilement

L'ancienne N.1 mondiale Victoria Azarenka, absente à Roland-Garros l'an passé après avoir donné naissance à son premier enfant, y a manqué son retour lundi en chutant dès son entrée en lice devant l'espoir tchèque Katerina Siniakova, 54e mondiale, 7-5, 7-5.

Contre Siniakova, la Bélarusse, aujourd'hui 84e mondiale, a payé ses trop nombreuses fautes directes (38) et s'est inclinée en un peu moins de deux heures.

La double lauréate de l'Open d'Australie (2012 et 2013) n'avait plus joué en Grand Chelem depuis Wimbledon l'année dernière. Elle a peu joué depuis, longtemps retenue aux Etats-Unis à cause d'une bataille juridique pour la garde de son fils.

On attendait un deuxième tour alléchant entre Azarenka et la Lettone Jelena Ostapenko, sacrée à la surprise générale il y a un an. Mais après les défaites des deux joueuses, il opposera finalement Siniakova à l'Ukrainienne Kateryna Kozlova (WTA 67).

La Tchèque Petra Kvitova, 8e joueuse mondiale, a elle dû s'employer pour écarter la 87e mondiale, la Paraguayenne Veronica Cepede, en trois sets, 3-6, 6-1, 7-5, en 2h07.

Kvitova, lauréate de deux tournois sur terre battue lors de la préparation (Prague, Madrid), affrontera au prochain tour l'Espagnole Lara Arruabarrena (WTA 95) qui a écarté la Hongroise Timea Babos (WTA 37) 7-6 (7/5), 6-3.