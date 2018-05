Steve Darcis ne reprendra pas cette saison, a relayé l'association francophone de tennis.

Le Liégeois, 34 ans, redescendu à la 160e place mondiale, souffre toujours du coude et a annoncé jeudi au Bercuit à Grez-Doiceau qu'il ne pourrait pas remonter sur les courts dans l'immédiat en raison de son coude toujours douloureux.

"Il s'agit d'une fissure d'un tendon au niveau du coude que je traîne depuis juin dernier. Le ligament est toujours enflammé", a confié Steve Darcis qui ne veut pas envisager une nouvelle opération.

Le numéro 3 belge n'a plus joué depuis la finale de la Coupe Davis en novembre à Lille, perdue face à la France. Déjà en proie à des douleurs au coude, Steve Darcis avait espéré qu'un repos complet puisse lui permettre de reprendre le chemin de l'entraînement dans le courant du mois de mai et espérer encore défendre ses chances à Roland Garros, à partir du 27 mai à Paris. Mais la douleur persistante l'empêche de pouvoir reprendre la compétition, ce qu'il espère malgré tout encore possible en décembre, pour ne pas finir sa carrière, de cette manière, sur une blessure. Steve Darcis a décidé de prendre le temps et de pouvoir profiter de son classement protégé (90e) en 2019 dans l'espoir de pouvoir prendre part à l'Open d'Australie en janvier.

Steve Darcis fut 38e mondial en mai dernier, il y a juste un an, le meilleur classement mondial de sa carrière.