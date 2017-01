Serena Williams (WTA 2) a remporté l'Open d'Australie pour la septième fois de sa carrière.

L'Américaine, N.2 mondiale, a battu sa sœur Venus (WTA 17) 6-4, 6-4 en finale, samedi, à Melbourne. La rencontre a duré 1 heure et 21 minute. Ce succès lui permet de devenir la joueuse avec le plus de titres en Grand Chelem, 23, un de plus que Steffi Graf, de l'ère Open. Elle va également récupérer la première place mondiale au détriment d'Angelique Kerber.

Ce 28e duel entre les deux sœurs, le neuvième en finale d'un Grand Chelem, commençait par quatre breaks, deux de chaque côté. Serena, 35 ans, prenait ensuite le service de Venus pour mener 4-3. Une avance qu'elle a conservée jusqu'à la fin du premier set, remporté 6-4 en 42 minutes.

Dans le deuxième set, Serena faisait le break à 3-4. La première balle de match a été la bonne pour Serena, qui s'est imposée sur un double 6-4 après 1 heure et 21 minutes.

Serena Williams décroche son septième titre à Melbourne, après ses victoires en 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 et 2015. Avec 23 succès en Grand Chelem, elle améliore le record qu'elle co-détenait avec l'Allemande Steffi Graf depuis sa victoire à Wimbledon l'an passé.

Williams va également récupérer la première place au classement mondiale qu'elle avait laissée, en septembre 2016, à l'Allemande Angélique Kerber.

Serena mène désormais 17-11 dans les affrontements contre Venus.