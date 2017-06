Steve Darcis a hérité du Lituanien Ricardas Barankis, 194e mondial, au premier tour des Internationaux de Grande-Bretagne sur le gazon de Wimbledon à l'issue du tirage au sort effectué vendredi à Londres.

Ruben Bemelmans, 124e à l'ATP, s'est lui qualifié pour le tableau final, il devra attendre la fin des qualifications pour connaître sa place dans le tableau qu'il rejoint pour la 5e fois de sa carrière.

Le Liégeois, 59e mondial, 33 ans, dispute Wimbledon pour la 6e fois, mais la première depuis 2015. Il avait passé le premier tour en 2013 et 2009, étant éliminé les trois autres fois d'entrée de jeu. Steve Darcis a joué trois fois Ricardas Barankis sur le circuit Challenger avec trois victoires à la clé. Leur dernier duel remonte à 2013.

Le vainqueur jouera contre le Français Richard Gasquet (N.22/ATP 27) ou l'Espagnol David Ferrer (ATP 39).

David Goffin, 13e mondial, a du renoncer, pas encore rétabli complètement de sa blessure à la cheville encourue à Roland Garros le mois dernier.

Le Britannique Andy Murray, le numéro 1 mondial et tenant du titre, et l'Espagnol Rafael Nadal, le numéro 2, ont été tirés dans une moitié de tableau, alors que le Suisse Roger Federer (ATP 5) et le Serbe Novak Djokovic (ATP 4)sont dans l'autre moitié. Andy Murray entamera la défense de son titre par un premier tour contre un joueur issu des qualifications.

Les quarts de finale théoriques pourraient ainsi opposer Andy Murray à Stan Wawrinka (ATP 3), Rafael Nadal à Marin Cilic (ATP 6), Roger Federer à Milos Raonic (ATP 7) et Novak Djokovic à Dominic Thiem (ATP 8).





Elise Mertens hérite de Venus Williams au 1er tour, Flipkens peut retrouver Kerber au 2e

Elise Mertens, Kirsten Flipkens, Yanina Wickmayer et Maryna Zanevska sont fixées sur leur adversaire au premier tour des Internationaux de Grande-Bretagne sur le gazon de Wimbledon à l'issue du tirage au sort effectué vendredi à Londres.

Elise Mertens, 56e joueuse du monde, 21 ans, affrontera en entrée, l'Américaine Venus Williams, victorieuse à cinq reprises à Wimbledon. Ancienne numéro 1 mondiale, Venus Williams, aujourd'hui 11e au classement WTA, avait battu la Louvaniste à Roland Garros le mois dernier (6-3, 6-1) sur la terre battue parisienne lors de leur première rencontre sur le circuit. L'Américaine dispute Wimbledon pour la 20e fois de sa carrière. Ce sera le premier pour Elise Mertens.

Kirsten Flipkens (WTA 86), 31 ans, devra jouer contre la Japonaise Misaki Doi, 26 ans, 55e mondiale, qu'elle a battu en 2014 sur la surface dure de New Haven lors de leur seul duel sur le circuit. Le vainqueur pourrait retrouver la numéro 1 mondiale, Angelique Kerber, finaliste l'an dernier, à condition que l'Allemande passe le cap d'une joueuse issue des qualifications.

Yanina Wickmayer, 95e mondiale, 27 ans, a hérité de son côté de l'Ukrainienne Kateryna Bondarenko, 111e au classement WTA, 30 ans. Il s'agira d'un sixième duel sur le circuit WTA entre les deux joueuses. Bondarenko mène 3 à 2 et avait remporté les deux duels disputés sur gazon. Wickmayer l'avait emporté en quarts de finale à l'US Open en 2009.

Enfin, Maryna Zanevska (WTA 117) sera opposée, pour la première fois, à la Britannique Heather Watson (WTA 126), 25 ans.

Les quarts de finale théoriques pourraient ainsi opposer Angelique Kerber à la Russe Svetlana Kuznetsova (WTA 8), la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 3) à la Danoise Caroline Wozniacki (WTA 6), la Slovaque Dominika Cibulkova (WTA 9) à l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 5) et la Britannique Johanna Konta (WTA 7) à la Roumaine Simona Halep (WTA 2).

Lauréate l'an dernier, Serena Williams est absente. L'Américaine attend un heureux évènement.





Alison Van Uytvanck qualifiée pour le tableau final

Alison Van Uytvanck s'est qualifiée pour le tableau final des Internationaux de Grande-Bretagne sur le gazon de Wimbledon vendredi grâce à sa victoire au 3e et dernier tour des qualifications sur la Française Myrtille Georges, 230e mondiale.

Alison Van Uytvanck (N.2/WTA 98), 23 ans, s'est imposée 6-0, 7-5 face à la Française de 26 ans, au bout d'une et 15 minutes de jeu. Alison Van Uytvanck rejoint ainsi Elise Mertens (WTA 56), Kirsten Flipkens (WTA 86), Yanina Wickmayer (WTA 95) et Maryna Zanevska (WTA directement qualifiées pour le tableau final.

C'est la quatrième fois d'affilée que Van Uytvanck disputera Wimbledon. Elle avait passé le premier tour en 2014 étant éliminée ensuite d'entrée en 2015 et 2016.