5 100% Web

Mertens en Fed Cup: "Avec Van Aken, tout est calme"

La rencontre entre l'Italie et la Belgique en barrage du groupe mondial de la Fed Cup débutera par un duel entre Elise Mertens (WTA 17) et Jasmine Paolini (WTA 145), samedi à 13h30 sur la terre battue de Gênes. C'est le premier match après la crise entre l'équipe et l'ancienne capitaine Dominique Monami