Le beau parcours de David Goffin s'est terminé en quart de finale de l'Open d'Australie face au Bulgare Grigor Dimitrov (6/3, 6/2, 6/4). Trois sets où "Baby Federer" s'est tout simplement montré trop fort pour notre compatriote. Malgré tout, ce dernier aurait pu faire mieux, si l'on en croit John McEnroe.

L'ancien octuple vainqueur de Grand Chelem commentait le match pour Eurosport et n'a pas mâché ses mots. "S’il avait une attitude plus positive, il pourrait être devant", a-t-il déclaré, dans des propos relayés par L'Avenir. "S’il veut un jour figurer dans le top 10, il devra se donner un peu d’énergie et essayer d’emmener le public.(...) Il ne gagnera pas beaucoup de quart de finale en Grand Chelem en commettant autant de fautes directes. Je comprends difficilement ce manque d’énergie. Il faudrait qu’il puisse se battre comme Nadal qui joue tous les points comme si c’était le dernier."

Plus loin, David Goffin est comparé à Tim Henman, plusieurs fois demi-finaliste de Grand Chelem, mais pas vraiment un monstre de charisme malgré un jeu délicieux de serveur-volleyeur. "Big Mac" enrajoute une couche en disant que Goffin réalise un "match aussi plat qu'une crêpe."

N'en jetez plus !